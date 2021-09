Metroid Dread fait les présentations - Tout savoir sur le jeu en une seule vidéo

C'est l'évènement de cette fin d'année : Metroid Dread débarque enfin sur Nintendo switch en même temps que la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED.) On vous en a déjà beaucoup parlé et selon toute vraisemblance nous devrions en reparler beaucoup encore. Si le jeu vous intéresse ou que vous voulez tout savoir sur lui, retrouvez toutes les informations importantes grâce à un nouveau trailer en français ci-dessous. Développé par le studio espagnol MercurySteam qui s'était déjà occupé de l'excellentissime Metroid: Samus Returns (dont on retrouve pas mal de similitudes dans la réalisation comme dans le gameplay avec notamment le retour des frappes de riposte) Metroid Dread s'annonce explosif.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch, le même jour que la Nintendo Switch OLED- voir détails LA.

