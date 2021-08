Metroid Dread - Rapport Vol.5 L'arsenal de Samus passé au crible et de très sombres présages

Et un de plus ! Nintendo vient de dévoiler le 5ème rapport sur le très attendu Metroid Dread. Dans celui-ci nous en apprenons plus sur la vie de la célèbre chasseuse de primes mais aussi sur son arsenal dévastateur. Armes, capacités, combinaisons... tous les éléments qui aideront significativement les joueurs sont étudiés en détail ici. Ce rapport, sobrement intitulé "Rapport Metroid Dread Vol. 5" en profite aussi pour nous distiller un peu plus de l'ambiance du titre qui s'annonce très sombre. Information intéressante, Samus étant immunisée au parasite X est choisie spécialement pour cette immunité dans le cadre de cette dangereuse mission.

Le prochain rapport, le sixième donc, sera disponible le 27 août prochain , la communication autour de Metroid Dread s'accélère donc à l'approche de sa date de sortie, toujours prévue pour le 8 octobre prochain . Pour lire le précédent rapport, cliquez ici.

Bienvenue dans les rapports Metroid Dread ! Cette série d'articles a pour but de vous présenter les dernières informations concernant Metroid Dread">Metroid Dread sur Nintendo Switch et l'univers de la série Metroid, ainsi que de vous révéler quelques détails sur les coulisses du développement de ce nouveau jeu.

Samus Aran, la chasseuse de primes la plus puissante de la galaxie, doit sa réputation à l'accomplissement de nombreuses missions jugées impossibles. Dans ce nouveau volume, nous allons nous intéresser à l'arsenal et aux capacités de notre héroïne.

La vie de Samus Aran

Samus a perdu sa famille à un très jeune âge suite à un terrible assaut des pirates de l'espace, avant d'être recueillie par les Chozo sur la planète Zèbes. Durant cette période, elle a reçu une transplantation d'ADN Chozo qui a modifié sa physiologie et lui a permis de s'adapter à ce nouvel environnement hostile.

Avant de devenir chasseuse de primes, Samus s'est engagée et a suivi une formation au sein de l'armée de la Fédération galactique. Le visage caché sous son masque reste encore aujourd'hui un mystère pour beaucoup à travers la galaxie.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Samus est une véritable professionnelle qui agit toujours de façon méthodique, mais ne laissez pas ceci vous faire penser qu'elle est une personne froide. Samus est en réalité une femme au grand cœur, qui a par exemple épargné une larve métroïde tout juste éclose tandis qu'elle était en mission pour éradiquer cette mystérieuse espèce. C'est peut-être cette bonté innée qui a incité le métroïde à considérer Samus comme sa mère. »

Canon

Le canon emblématique de Samus dans lequel son avant-bras droit est entièrement intégré possède deux modes de tirs : il peut tirer un rayon à haute vélocité ou bien propulser de puissants missiles. Grâce à l'intégration complète de cette arme, Samus peut permuter librement d'un mode de tir à l'autre.

Dans Metroid Dread, vous pouvez tirer dans toutes les directions tout en courant, en sautant, ou en vous accrochant à certaines parois.

Rayon

Le rayon est l'attaque principale de Samus. Il est possible d'acquérir des améliorations qui modifient sa puissance et ses propriétés, telles que sa propagation ou en y ajoutant de nouvelles fonctions.

Le rayon grappin est l'une de ces fonctions additionnelles, qui permet à Samus de s'accrocher à des points précis pour par exemple tracter des objets ou encore se déplacer jusqu'à des zones autrement inaccessibles.

Missiles

Samus peut aussi transporter une certaine quantité de missiles sur elle, pour les situations où l'artillerie lourde serait nécessaire. Ces missiles peuvent eux aussi être modifiés grâce à des améliorations et Samus peut aussi agrandir son stock de munitions en mettant la main sur les différents types de réserves de missiles disséminés à travers le monde. Ouvrez l'œil pour tous les déceler !

~Transmission de l'équipe de développement~

« Toutes les attaques de Samus peuvent être effectuées en courant ou en sautant. Dans Metroid: Samus Returns sur Nintendo 3DS, Samus devait se tenir immobile pour pouvoir viser et tirer dans la direction de son choix. Dorénavant, il est possible de viser tout en se déplaçant, ce qui devrait faciliter les choses pour qui voudrait attaquer de loin sans s'immobiliser. »

« Dans Metroid Dread, la majorité des actions, telles qu'utiliser le canon ou réaliser une frappe de riposte, peuvent être réalisées depuis presque n'importe quelle position afin de fluidifier les transitions entre les différentes phases de gameplay. Nous souhaitions ainsi aider les joueuses et joueurs à garder leur élan en toutes circonstances. »

Actions et capacités

Frappe de riposte

Cette action, également réalisable en pleine course, permet à Samus d'étourdir un ennemi en le frappant juste avant qu'il n'attaque. En cas de réussite, l'ennemi sera alors exposé à une puissante contre-attaque.

Boule morphing

Samus peut se faufiler dans les passages étroits en faisant une glissade ou bien en faisant appel à cette capacité.

La boule morphing s'active en inclinant le stick gauche vers le bas pendant que Samus est accroupie, comme cela était déjà le cas dans les précédents jeux Metroid en 2D, mais il est maintenant aussi possible de l'activer en appuyant sur le bouton ZL en restant immobile. Samus fera aussi automatiquement appel à la boule morphing lorsqu'elle saute à hauteur d'un tunnel creusé dans une paroi.

Sauts

Les capacités physiques hors du commun de Samus lui permettent de réaliser de nombreuses actions telles que des sauts muraux, où elle prend appui sur une paroi pour s'élancer encore plus haut.

Ces capacités peuvent elles aussi être modifiées grâce à des améliorations. Le double-salto lui permet par exemple de sauter encore une fois en étant en l'air.

Capacités Aéion

L'Aéion est une mystérieuse énergie dans laquelle Samus peut puiser pour accéder temporairement à de nouvelles capacités.

L'une d'elles est le camouflage spectral, qui permet à Samus de se rendre invisible. Tant qu'elle reste immobile, ses réserves d'Aéion se vident lentement, mais si elle commence à se déplacer tout en utilisant le camouflage, sa consommation d'énergie Aéion sera alors multipliée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'énergie Aéion se régénère progressivement au fil du temps.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Que ce soit dans ses attaques ou dans l'utilisation de ces capacités, nous avons tout fait pour que Samus apparaisse comme un personnage rapide, inarrêtable et qui agit tout en fluidité. »

« Samus peut en particulier réaliser des contres sans perdre son élan. Cette nouveauté permet désormais d'utiliser les contres de manière agressive pour exploiter les fenêtres de vulnérabilité d'ennemis autrement hors d'atteinte. »

« Escalader les parois et vous faufiler dans les brèches avant de terrasser vos ennemis en une succession d'actions rapides et ininterrompues vous permettra de ressentir ce que c'est que d'être la chasseuse de primes la plus puissante de la galaxie. »

Combinaison de puissance

La combinaison de puissance que Samus porte est basée sur la technologie Chozo et a été conçue spécialement pour elle.

Les diverses améliorations que vous pourrez trouver permettront de développer les performances de la combinaison de puissance et du canon de Samus.

En plus de la protection offerte par la combinaison de puissance, Samus peut augmenter son énergie, et donc sa capacité à survivre aux dégâts subis, en mettant la main sur des réserves d'énergie. Les réserves standard augmentent son énergie de 100 points, mais il est aussi possible de rassembler quatre modules d'énergie pour obtenir le même résultat.

~Transmission de l'équipe de développement~

« La combinaison de puissance de Samus est une œuvre unique, créée à partir de la technologie Chozo. »

« Plusieurs versions de la combinaison de puissance ont fait leur apparition dans la série, mais chacun de ces nouveaux designs a comme base la combinaison obtenue dans Metroid: Zero Mission sur Game Boy Advance après avoir surmonté l'épreuve des ruines de Chozodia. »

« Les événements de Metroid Fusion sur Game Boy Advance, le dernier épisode en date, ont changé beaucoup de choses pour Samus et sa combinaison. Dans Metroid Dread, nous présentons une nouvelle combinaison de puissance qui laisse imaginer ce qui a pu se produire après Metroid Fusion. »

Immunité au parasite X

Les métroïdes ont été créés pour devenir les prédateurs naturels du parasite X.

En recevant une dose d'urgence du « vaccin métroïde » créé à partir de cellules prélevées sur la larve métroïde, Samus est devenue la seule créature connue à être immunisée au parasite X.

C'est en raison que son immunité que Samus est aujourd'hui envoyée sur la planète ZDR pour enquêter sur la potentielle présence du parasite X, que l'on pensait éradiqué de la galaxie.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Le parasite X est un organisme terrifiant capable d'infecter toute forme de vie, jusqu'à causer sa mort, avant d'en créer une réplique basée sur son code génétique. »

« Il n'est pas exagéré de dire que le parasite X est la forme de vie la plus dangereuse qui soit, car son instinct de préservation le pousse à se multiplier et à répliquer les créatures les plus puissantes. »

« Seuls les métroïdes, conçus pour être les prédateurs naturels de ce parasite, ont la capacité de le neutraliser. Cependant, les métroïdes ont été annihilés lors d'événements précédant ceux de Metroid Dread. Aujourd'hui, Samus est la seule à être en mesure de lutter contre le parasite X grâce à l'ADN métroïde présent en elle. »

Nouvelles visions funestes

~Transmission de l'équipe de développement~

« Pourquoi Samus portait-elle une combinaison différente dans la seconde moitié de la vidéo ? La réponse sera révélée bientôt. »