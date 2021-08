Nintendo dévoile l'origine et la signication du mot Metroid

Il y a 35 ans sortait Metroid, un jeu plus ou moins inspiré par Alien, le chef d'œuvre de Rydley Scott dans lequel Samus Aran, une chasseuse de prime se perd dans d'interminables labyrinthes et affronte les Pirates de l'espace afin de récupérer les métroides, une étonnante forme de vie. Depuis, le jeu créé par Yoshio Sakamoto a été décliné en 2D et en 3D et est devenue une des licences phares de Nintendo. A l'occasion de la sortie de Metroid Dread, Nintendo publie actuellement une série d'articles nommés Rapports dont le dernier revient sur l'histoire de la saga 2D et notamment sur l'arc narratif Samus x Metroides. L'occasion de partager différentes anecdotes et infos parfois méconnues. Par exemple, connaissez-vous l'origine du nom "Metroid" ? Si ce n'est pas le cas, voici l'occasion de parfaire votre culture vidéoludique.

Dans le Rapports Vol. 4, Nintendo nous explique que cela à avoir avec les pérégrinations de Samus dans des labyrinthes souterrains puisque "le terme "métroïde" est "la combinaison de "métro" (au sens de système de transport souterrain) et "androïde" (robot humanoïde)." Par ailleurs, le site Nintendo Life nous rappelle qu'avant cela, le titre du jeu était "Space Hunter", un terme que l'on retrouvait d'ailleurs dans le manuel d'instruction.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch, le même jour que la Nintendo Switch OLED- voir détails LA.

