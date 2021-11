Metroid Dread pulvérise un record des ventes aux Etats-Unis pour sa sortie

Metroid Dread est sorti il y a un peu plus d'un mois déjà. Si tous les chiffres de ventes n'ont pas encore été partagés, Doug Bowser, le président de Nintendo of America a révélé dans The Washington Post que le titre s'était écoulé pour son premier mois de commercialisation aux Etats-Unis à près de 854 000 exemplaires . Dans le détail, si on se fie au dernier rapport de Mat Piscatella du NPD Group, Metroid Dread serait le troisième jeu le plus vendu toutes consoles confondues et le jeu le plus vendu de la Switch en octobre aux Etats-Unis (sachant que la Switch était dans le même temps la console la plus vendue.)

Metroid Dread aurait ainsi réalisé le meilleur lancement de l'histoire de la série, faisant même (d'après Mat Piscatella), en ventes physiques, deux fois mieux que Metroid Prime qui détenait jusque là le précédent record.

Pour rappel, Metroid Dread est disponible sur Nintendo Switch.