TEST Metroid Dread - Samus Aran reprend du service sur Nintendo Switch

Alors que les joueurs attendaient Metroid Prime 4 lors de l'E3 2021, Nintendo a surpris tout le monde en annonçant la sortie d'un tout nouvel opus baptisé Metroid Dread sur Nintendo Switch pour début octobre 2021. S'inspirant des premiers opus de la franchise qui aura inspiré à tous le fameux genre "metroidvania", la chasseuse Samus Aran embarque dans une toute nouvelle aventure sur la planète ZDR.

Que vaut ce nouvel opus, est-ce que les sensations sont au rendez-vous pour les vétérans comme les néophytes ? rifraff s'est penché sur la question pour vous fournir un test complet disponible dès à présent dans nos colonnes.

Souvent imitée, rarement égalée, Metroid est une licence emblématique de Nintendo. Le premier titre sorti en 1986 sur NES a marqué des générations de joueurs et posé les bases de la série tout entière (créant, au passage, quasiment un genre.) Depuis la série a eu droit à trois autres épisodes 2D (plus deux remakes) qui ont chacun su apporter leur pierre à l'édifice. Metroid Dread s’inscrit clairement dans la continuité des opus précédents en ne cherchant pas à bouleverser leur formule- ou très peu. Comme les jeux précédents, Metroid Dread est un jeu d’action-aventure et d’exploration en 2D avec un côté plateforme et des phases de shoot. Il est construit sur la base d’un monde ouvert composé de différentes zones reliées entre-elles, et fragmentées en couloirs et en salles que l’on découvre au fur et à mesure que Samus acquiert de nouvelles compétences. Ainsi, plus on joue, plus Samus Aran dispose de nouvelles capacités et plus on est libre d’explorer son environnement et de progresser dans l’aventure. C’est l’école Nintendo dans toute sa splendeur.