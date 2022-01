Metroid Dread vous donne quelques conseils pour voir le bout de son aventure dans le Rapport Vol. 11

Souvenez-vous en amont (et un peu en aval aussi) de la sortie du dernier hit made in Nintendo le fantastique Metroid Dread, Nintendo nous avait proposé une série de "Rapports" sur le jeu afin d'en savoir un peu plus sur son univers, ses mécaniques et sur la saga Metroid tout entière.

Au nombre rond de 10, ces rapports avaient connu un franc succès et Nintendo a décidé de sortir un onzième rapport afin de donner quelques conseils et astuces aux joueurs n'arrivant pas à voir la fin de la dernière aventure (en date) de Samus Aran. Ces conseils sont par ailleurs assortis de nombreuses vidéos démonstratives qui devraient encore plus vous aider. Enfin, Nintendo a aussi proposé une autre vidéo dédiée à vous fournir cinq conseils pour venir à bout du jeu. Une chose est sûre, Nintendo veut que vous alliez au bout de son Metroid Dread...avant le prochain épisode ?

Metroid Dread est disponible depuis le 8 octobre dernier sur Nintendo Switch, il est reparti avec un joli 8/10 dans nos colonnes dans le test de l'ami rifraff. Pour lire le test complet des aventures de Samus Aran cliquez ici.

Bienvenue dans ce volume spécial des rapports Metroid Dread ! Maintenant que Metroid Dread">Metroid Dread est depuis quelques temps disponible sur Nintendo Switch, nous espérons que vous vous amusez beaucoup à découvrir les secrets de la planète ZDR. Dans ce volume, nous allons partager quelques conseils et stratégies à suivre si jamais vous avez du mal à avancer.

Veuillez noter que certains de ces indices pourraient révéler certains éléments du jeu que vous n'avez pas encore découverts ! Si vous voulez éviter toute forme de spoiler, nous vous suggérons de lire uniquement les sections intitulées « Transmission de l'équipe de développement » de cette page.

Se repérer

Q : Lorsque je reprends le jeu après une pause, je ne sais plus où je dois aller. Comment faire pour me repérer ?

R : Consultez le journal !

Dans le journal, vous trouverez la trace de vos derniers accomplissements, comme les compétences que vous avez récemment apprises et les boss que vous venez de vaincre. Vous y retrouvez aussi les derniers messages d'Adam ainsi que certains tutoriels apparus en cours de partie. La dernière compétence que vous avez apprise ou les récents messages d'Adam peuvent généralement vous permettre de deviner votre prochaine destination. N'hésitez donc pas à consulter le journal lorsque vous ne savez plus où aller.

Q : Je n'arrive plus à avancer, j'ai l'impression qu'il n'y a que des cul-de-sac partout. Comment faire pour avancer ?

R : Il y a peut-être des blocs que vous pouvez détruire cachés quelques part...

Les blocs cachés que vous croisez en suivant le scénario sont toujours accompagnés d'un indice signalant ce qu'il y a derrière eux. Il peut s'agir d'un ennemi, d'un passage que l'on peut entrevoir ou encore d'un son suspect.

Vous pouvez aussi tomber sur des mécanismes avec lesquels il est possible d'interagir, qui sont signalés sur la carte par une icône blanche en forme de main. Une fois que vous aurez interagi avec ces mécanismes, la carte changera et il se peut qu'une nouvelle route apparaisse.

Q : J'ai obtenu une nouvelle compétence, comment savoir où je dois l'utiliser ?

A : N'hésitez pas à utiliser l'option « Icônes en surbrillance » de la carte. Parfois, le chemin à ouvrir se trouve dans une région que vous avez déjà visitée.

Votre aventure vous invitera à visiter et à revisiter les différentes régions du jeu pour y ouvrir de nouvelles voies. Les différents outils à la navigation disponibles lorsque vous consultez la carte peuvent vous aider à localiser votre prochaine destination.

Une fois une nouvelle compétence obtenue, vous pouvez consulter la carte pour repérer les portes verrouillées et obstacles destructibles qu'il vous est maintenant possible de franchir. Mettre certaines icônes de la carte en surbrillance peut aussi être d'une grande aide pour l'exploration : vous pouvez ainsi localiser un certain type de portes, de blocs destructibles ou encore d'objets à travers toutes les régions du jeu. Si vous avez le sentiment de ne plus pouvoir progresser dans la région où vous vous trouvez, essayez de retourner dans une région déjà visitée pour découvrir s'il est possible d'y ouvrir de nouvelles voies.

~Transmission de l'équipe de développement~

« La série Metroid réunit des jeux qui encouragent l'exploration, nous avons donc conçu ce titre en partant du principe que "se perdre" serait un élément clé de l'expérience du joueur. Cependant, il y a toujours un moyen de deviner où se trouve la prochaine destination grâce aux indices disséminés dans les environnements, sur la carte du jeu et dans le journal. Nous espérons que vous vous amuserez beaucoup à trouver et à recouper ces indices lors de vos aventures sur ZDR. »

Pousser l'exploration à son paroxysme

Q : Que signifie « Terminé en » ?

R : Il s'agit du temps qu'il vous a fallu pour terminer le jeu.

Dans Metroid Dread, les récompenses que vous obtenez après avoir fini le jeu sont basées sur votre temps de jeu. Plus vous terminez le jeu rapidement, plus vos récompenses sont nombreuses.

Cependant, ce temps n'inclut pas le temps passé à consulter la carte, inutile donc de vous presser lorsque vous la consultez. De plus, si vous faites un Game Over, votre temps ne continuera pas à gonfler au fil de vos nouveaux essais : seul votre temps actuel depuis votre dernier point de départ est comptabilisé. Inutile donc de stresser à propos du temps passé sur les essais infructueux, vous pouvez vous concentrer sur les obstacles qui vous attendent l'esprit tranquille !

Q : À part les récompenses de fin, y a-t-il autre chose à pourchasser ?

R : Oui, vous pouvez par exemple vous attaquer au mode difficile une fois débloqué, ou tenter de trouver tous les objets du jeu !

Une fois le jeu terminé, vous débloquez le mode difficile qui s'accompagne de nouvelles récompenses.

Gardez à l'esprit que vous devez jouer sur le même fichier de sauvegarde si vous voulez réunir les récompenses du mode normal et celles du mode difficile dans une seule et même galerie. Si vous voulez conserver votre fichier de sauvegarde original inchangé, nous vous suggérons de le copier sur un autre emplacement.

Vous pouvez aussi débloquer des archives Chozo dans la galerie en collectant 100 % des objets cachés dans chaque région de ZDR, pour un total de huit archives à débloquer au total.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Les jeux de la série Metroid ont pour tradition de récompenser les joueurs en fonction du temps mis pour terminer le jeu, ils sont donc conçus pour pouvoir être explorés de plusieurs façons différentes. »

« En suivant les techniques présentées dans ce rapport, vous arriverez peut-être à terminer le jeu hors des sentiers battus, sans suivre la route habituelle. Nous vous encourageons à explorer de nouvelles voies lorsque vous recommencez le jeu. »

Tirer parti des talents de Samus

Q : Quelle est la manière la plus efficace d'utiliser le camouflage spectral ?

R : Essayez de l'utiliser dos à un mur dans une zone E.M.M.I.

Le camouflage spectral rend Samus invisible, mais cela ne la rend pas invulnérable pour autant. Si Samus touche un E.M.M.I. ou que ce dernier l'avait déjà verrouillée avant qu'elle ne devienne invisible (Samus est alors entourée d'un cercle rouge), le camouflage spectral perdra toute utilité. Soyez donc prudents lorsque vous l'utilisez !

Essayez de vous tenir près du mur d'une impasse avant d'activer le camouflage spectral. L'E.M.M.I. viendra inspecter la zone à la recherche de Samus, et s'il ne la repère pas, il s'en ira ailleurs, laissant ainsi à Samus quelques instants de sûreté.

Il se peut aussi qu'il vous faille utiliser le camouflage spectral ailleurs que dans une impasse. Lorsque c'est le cas, essayez de rejoindre un endroit où vous serez en sécurité tant que vous êtes invisible.

Le camouflage spectral est aussi efficace face aux autres ennemis. Il peut se révéler particulièrement utile lorsque l'énergie de Samus est faible, pour lui permettre de poursuivre sa route sans se faire repérer.

Q : Quelle est une bonne façon d'utiliser les missiles tempête ?

R : Vous pouvez les tirer sans activer la visée libre. Ils permettent aussi d'attaquer les ennemis recouverts d'un champ électrique.

Activez les missiles tempête en maintenant le bouton R. Si vous restez immobile et utilisez la visée libre, il sera plus facile de verrouiller certains ennemis. Cependant, il n'est pas nécessaire d'utiliser la visée libre pour verrouiller une cible, vous pouvez le faire en maintenant simplement sur le bouton R. Vous pouvez ainsi verrouiller les ennemis face à Samus ou bien verrouiller des ennemis tout en courant, ajoutant ainsi davantage de versatilité à cette technique. De plus, vous pouvez aussi causer des dégâts aux ennemis entourés d'électricité et qui seraient autrement insensibles à vos attaques.

Q : Quelle est une bonne façon d'utiliser le déplacement phasique ?

R : Essayez de l'utiliser pour vous placer en position d'attaque juste après une esquive.

Le déplacement phasique permet à Samus de se déplacer plusieurs fois vers l'avant ou l'arrière à très haute vitesse. Vous pouvez l'activer en inclinant le stick gauche dans la direction désirée, puis en appuyant sur le bouton A. Il est aussi possible d'appuyer d'abord sur le bouton A avant d'incliner le stick dans la direction opposée à l'orientation de Samus, pour que celle-ci se déplace vers l'arrière sans se retourner. Cela lui permet de prendre de la distance avec ses ennemis sans leur tourner le dos.

Le timing de cette technique peut être un peu compliqué à trouver, mais elle peut s'avérer très utile face aux ennemis les plus redoutables !

Q : Quelle est une bonne façon d'utiliser le double-salto et le saut spatial ?

R : Vous pouvez vous élancer une nouvelle fois en l'air lorsque vous retombez d'un salto. Cette technique peut aussi être utilisée sous l'eau.

Utilisez le double-salto et le saut spatial de concert pour que Samus enchaîne les saltos sans interruption en appuyant sur le bouton B au moment où Samus commence à retomber après un salto. Gardez cependant à l'esprit que cette technique ne fonctionnera pas avec un saut simple ou si vous n'avez pas encore atteint le point culminant de votre salto.

Il est aussi possible d'enchaîner les saltos sous l'eau. Même si Samus ne peut pas s'élancer plus haut que son saut initial lorsqu'elle porte la combinaison de puissance standard ou la combinaison varia, elle peut tout de même sauter en continu à la même hauteur pour franchir des précipices. Dans certaines zones, cette technique peut s'avérer indispensable au succès de votre exploration, donc gardez un œil sur le terrain, même sous l'eau.

Q : Certains des blocs qui portent le symbole de l'accélérateur sont vraiment difficiles à détruire... Un conseil ?

R : Pour y parvenir, il faut tirer pleinement parti de l'accélérateur et de la technique comète.

Certains objets ne peuvent être obtenus qu'en combinant l'accélérateur à la technique comète. Associer ces deux techniques peut sembler une manœuvre compliquée, mais à force de pratique cela deviendra de plus en plus naturel.

Appuyez sur le stick gauche tout en vous déplaçant pour activer l'accélérateur. Si vous avez assez d'élan, Samus commencera à luire et à se déplacer à très haute vitesse. Inclinez alors le stick gauche vers le bas pour charger la technique comète avant de l'activer avec le bouton B. Si vous inclinez le stick gauche immédiatement après, Samus s'élancera à grande vitesse dans la direction choisie.

L'effet de l'accélérateur peut être maintenu même après un saut, une glissade ou un saut mural. Si vous lancez la technique comète en direction d'une pente, l'effet de l'accélérateur sera conservé lorsque Samus touchera le sol et elle poursuivra sa course.

Vous pouvez, juste après l'activation de la technique comète, incliner le stick gauche pour déterminer dans laquelle des huit directions possibles s'élancera Samus. La technique comète ne peut pas être utilisée directement après un salto, mais il est tout de même possible de l'activer en l'air en annulant un salto, soit en tirant, soit en activant la visée libre.

~Transmission de l'équipe de développement~

« L'une des caractéristiques principales de la série Metroid est la montée en puissance de Samus au fil de sa progression. À la fin de sa mission, elle dispose d'un large éventail de capacités à sa disposition. »

« Il est possible de consulter les capacités actuelles de Samus ainsi que les tutoriels concernés en accédant à l'écran "Samus" dans le menu du jeu ou en parcourant les entrées du journal. N'hésitez pas à les consulter si vous avez le sentiment de ne plus pouvoir progresser dans le jeu. »

« Lorsque vous obtenez une nouvelle compétence, vous aurez très souvent des indications pour vous aider à l'utiliser au mieux. Cela peut être via une scène cinématique ou en vous invitant à l'essayer face à des ennemis ou un boss qui rôdent non loin. Tâchez de garder ces informations à l'esprit lors de votre exploration de ZDR. »

Combattre les boss

Q : Certains combats de boss sont vraiment difficiles. Comment faire pour les battre ?

R : Observez attentivement leurs attaques et identifiez les failles dans leurs comportements.

Les boss auxquels Samus va devoir faire face sont aussi puissants que résistants. Mais même si vous pensez que vous n'arriverez pas à les vaincre, ne désespérez pas, vous finirez par triompher !

Même les boss les plus redoutables ont leurs points faibles. Lors de vos affrontements, étudiez bien leurs mouvements pour prédire le type d'attaque qu'ils s'apprêtent à lancer et ainsi esquiver, ou contrattaquer, plus facilement.

Prenons Corpius par exemple : il attaque en fouettant avec sa queue, en la plantant dans le sol ou en crachant de l'acide. Si vous parvenez à identifier quel type d'attaque il s'apprête à lancer, vous aurez bien plus de facilités à l'esquiver et à remporter la victoire.

Q : Y a-t-il une façon de vaincre les boss plus vite ?

R : Oui, en réussissant des frappes de riposte !

Les boss émettent un flash lumineux avant de réaliser certaines attaques. Si vous parvenez à les contrer avec une frappe de riposte, cela déclenchera une « séquence de saisie » pendant laquelle vous pourrez causer de très lourds dégâts en faisant pleuvoir les missiles. Vous récupérerez aussi des missiles et de l'énergie à l'issue de ces séquences, alors ne lésinez pas sur les frappes de riposte ! Essayez également de tirer un maximum de missiles plutôt que d'utiliser le rayon lors de ces séquences pour maximiser les dégâts infligés.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Chaque boss possède un point faible sur lequel le rayon de charge ou les missiles seront la plupart du temps efficaces. Si vous entendez un son métallique au moment de l'impact, cela signifie que l'attaque n'a infligé aucun dégât. Il se peut également que les rayons standards soient efficaces sur certaines parties du corps de votre adversaire, tendez l'oreille pour déterminer si vos attaques font mouche ou non. Notez aussi que vous récupérez des missiles à l'issue d'une frappe de riposte réussie, n'hésitez donc pas à en tirer sans compter. »

« Les boss sont des adversaires redoutables, mais aucune de leurs attaques n'est impossible à esquiver ! Observez attentivement leurs mouvements et n'ayez pas peur de passer à l'offensive. »

Techniques secrètes

Q : Existe-t-il des techniques qui ne sont pas présentées dans le jeu ?

R : Oui, plusieurs !

Atteignez de nouvelles hauteurs en sautant grâce aux bombes

Cette technique nécessite la boule morphing et les bombes. Le souffle des bombes propulse Samus vers le haut lorsqu'elle utilise la boule morphing, en plaçant une autre bombe en l'air et en parvenant à placer Samus au-dessus d'elle au moment de son explosion, vous pourrez ainsi propulser Samus encore plus haut. En répétant cette technique, il est donc possible d'atteindre des hauteurs inaccessibles à l'aide d'un saut normal.

Escaladez les rebords plus rapidement

Appuyez sur le bouton B au bon moment lorsque vous escaladez un rebord pour accélérer le mouvement. Le temps gagné peut paraître mince, mais si vous cherchez à récupérer toutes les récompenses de fin de jeu, réussir cette technique à chaque fois pourrait faire la différence lors du calcul du votre temps de jeu total.

Sautez encore plus loin grâce aux glissades

Faites une glissade juste avant d'atteindre la fin d'une plateforme et appuyez sur le bouton B pour sauter juste après avoir quitté le sol pour vous élancer dans les airs. Cette technique permet d'atteindre des endroits inaccessibles au début du jeu ainsi que d'ouvrir de nouvelle voies sur la carte.

Éliminez les ennemis gelés en un coup

Les ennemis gelés à l'aide d'un missile de glace peuvent être éliminés en un seul coup grâce à une frappe de riposte. Cette technique permet d'éliminer vos ennemis sans ralentir ni interrompre votre course.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Combinez les compétences de Samus pour vous déplacer tout en fluidité et ouvrir de nouvelles voies lors de vos aventures sur ZDR. Les techniques décrites ci-dessus vous seront nécessaires si vous voulez obtenir toutes les récompenses de fin et accéder à l'intégralité des archives Chozo. Même si vous avez déjà terminé le jeu, nous vous encourageons à recommencer l'aventure en mettant en pratique ce que vous avez appris. »