Metroid Dread se met à jour avec deux nouveaux modes de difficulté et s'apprête à recevoir un mode "boss rush"

Bonne nouvelle pour les fans du hit de fin d'année dernière sur Nintendo Switch, Metroid Dread reçoit aujourd'hui une mise à jour gratuite qui ajoute deux modes de difficulté. Le premier, le "mode terreur", est réservé aux amateurs de difficulté puisque dans celui-ci le moindre coup mettra fin à votre partie. Le second, plus clément, le "mode novice" vous permettra de profiter de plus de regain d'énergie et facilitera la tâche des joueurs souhaitant profiter du jeu sans prise de tête. Enfin, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Metroid Dread a aussi profité de ce Nintendo Direct pour annoncer qu'une seconde mise à jour gratuite ajoutera en avril prochain un mode boss rush vous permettant d'enchaîner tous les boss du jeu sans interruption. Metroid Dread n'a pas fini de faire tourner les têtes.

