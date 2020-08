Nintendo Direct : enfin une présentation des prochains jeux Nintendo Switch en août ?

On pourrait dire que c'est un peu notre feuilleton de l'été sauf que c'est aussi celui de l'année toute entière tant le sujet revient sur le devant de la scène continuellement au point d'en devenir quasi obsessionnel ! Nintendo va-t-il enfin se décider à communiquer son programme des mois à venir sur Nintendo Switch ou les joueurs sont-ils condamnés à le découvrir au fur et à mesure en gobant entre temps toutes rumeurs qui passent à leur portée ?

On vous a déjà fait un édito là-dessus (voir ci) et on ne va pas tout détailler à nouveau ici. Mais il est vrai qu'il y a désormais un décalage pour ne pas dire un fossé entre les joueurs et Nintendo qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, Nintendo ne s'adressant d'ailleurs quasiment plus à eux.Il n'empêche que beaucoup de joueurs espéraient qu'un Nintendo Direct viennent mettre fin au suspens le mois dernier . Finalement la délivrance n'est pas venue en juillet ... Et si elle venait en août ?

Il faudra bien finalement que Nintendo nous détaille son programme de fin d'année sur Nintendo Switch... Alors pourquoi pas en août ? C'est en tout cas ce que croit savoir Jeff Grubb de Venturebeat qui a détaillé sur Twitter "son" calendrier d’événements pour l'été et dans lequel figure entre le 11 et le 22 août un Joker : Nintendo. Ou plutôt figurait, car depuis le journaliste a déplacé le mystérieux événement en se contentant de le placer en août...

Apparemment, donc Nintendo devrait faire une présentation que ce soit via un Direct classique, mini ou maxi ou tout autre événement digital. Encore une fois, il ne s'agit que d'une rumeur mais Jeff Grubb a déjà par le passé donné des informations en avance qui se sont révélées exactes. Alors : wait and see.