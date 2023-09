Trombone Champ - Jouez du trombone comme jamais dès à présent sur Nintendo Switch

Si vous naviguez un peu sur Twitch et les chaînes gaming, vous avez déjà dû voir dans vos fils des joueurs jouer à la version PC de Trombonne Champ. Pour faire simple, il s'agit de reproduire de la manière la plus fidèle possible une mélodie au trombone, avec des contrôles totalement approximatifs. Après un petit succès sur PC, le titre de Holy Wow Studios est enfin disponible sur Nintendo Switch au prix de 12,49€ .dans le sillage de la diffusion du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Avez-vous ce qu'il faut pour maîtriser l'art du trombone ? Trombone Champ vous permet de jouer plus de 45 chansons, dont des hymnes, des marches, des pièces classiques, de la musique électronique, des classiques folkloriques, etc. Vous pouvez également jouer à quatre en mode multijoueur local ! Le jeu prend en charge plusieurs modes de contrôle, vous pouvez donc jouer comme vous le souhaitez ! Il y a aussi une histoire cachée à découvrir ! Pendant que vous jouez au jeu, vous pouvez trouver des cartes à collectionner et interagir avec des personnages cachés, ce qui vous permet de débloquer de nouveaux personnages, des trombones, des sons de trombone, etc. Pouvez-vous débloquer tous les mystères du jeu ?

Source : Nintendo