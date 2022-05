Une cosplayeuse crée un gardien de Zelda Breath of the Wild plus vrai que nature

Les joueurs (et les fans) sont géniaux et certains sont de véritables artistes, n'hésitant pas à travailler pendant des heures voire des jours et des semaines afin de donner vie à leur passion. La cosplayeuse Allison Chase en fait incontestablement partie. La jeune femme a, en effet, fabriqué, quasiment grandeur nature, un Gardien qui a donné (et donne encore) tant de frayeurs aux joueurs de The Legend of Zelda: Breath of The Wild (et peut-être bientôt aux visiteurs-ses de certaines conventions...) La vidéo de sa création, publiée sur TikTok a fait sensation et est devenue virale, tant le gardien a été reproduit à la quasi perfection, bruitages inclus. On voit qu'Allison Chase connait son sujet. Pour vous en convaincre, retrouvez cette vidéo ci-dessous, et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, pour tout savoir sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, rendez-vous sur nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête ! Quant à la suite du jeu, on espère qu'elle sortira cette année . Pour tout savoir sur Zelda BOTW 2, voir notre article spécial.

Source : Tiktok