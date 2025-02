Zelda Breath of The Wild en anime ? Des fans réalisent un générique animé plus vrai que nature

Qu'on l'aime ou pas, The Legend of Zelda Breath of The Wild est un titre incroyable qui marque une date dans l'histoire des jeux vidéo.

C'est un jeu phénomène qui, près de huit ans après sa sortie, reste toujours aussi impressionnant, et cela malgré la sortie de sa suite, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.​

The Legend of Zelda Breath of The Wild ne cesse d'ailleurs d'inspirer les fans et les artistes du monde entier.

Ainsi, on découvre aujourd'hui un court métrage, qui est en fait un projet réalisé par des étudiants de l'école d'animation ChungKang en Corée du Sud, qui reprend les personnages et l'univers du jeu façon générique de série animée.

Utilisant le hit RGB du duo YOASOBI, le résultat est assez bluffant et digne d'une vraie série.

Malheureusement, même si Nintendo possède désormais son propre studio d'animation, pour le moment, il n'est pas prévu d'adapter Zelda en anime...

Par contre, pour mémoire, Nintendo prépare actuellement The Legend of ZELDA, le film, et si on ne sait pas encore quel sera la source d'inspiration du film, son réalisateur, Wes Ball, a déjà exprimé son souhait de réaliser un "Miyazaki-live"...

En attendant d'en apprendre plus sur le film, retrouvez ce court-métrage sur cette page et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

