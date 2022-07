Nintendo Pictures : Nintendo possède désormais son propre studio d'animation CG

Nintendo continue sa stratégie d'expansion pour faire de la marque, un grand nom du divertissement au même titre que Disney. Ainsi, on apprend aujourd'hui que la firme a décidé d'acquérir 100% des actions du studio d'animation CG Dynamo Pictures spécialisé dans le contenu vidéo CG que l'on retrouve aussi bien dans des films, des séries, des jeux ou même à travers des attractions VR pour les parcs à thème. Le studio est en outre spécialisé dans la "motion capture" dont il fut l'un des pionniers au Japon. Il peut aussi réaliser entièrement des œuvres comme dans le cas des trois Pikmin Short Movies qui avaient accompagné la sortie de PIKMIN 3 sur Wii U. Des courts métrages qui ne sont malheureusement plus disponibles sur l'eShop mais que l'on peut toujours apprécier sur Youtube. Le studio a aussi collaboré à des films comme Yo-kai Watch 3, Resident Evil : Infinite Darkness et Dragon Ball Super: Super Hero. Quoiqu'il en soit, le 3 octobre prochain , si tout se passe bien, Dynamo Pictures deviendra Nintendo Pictures Co., Ltd, et à partir de ce moment, le studio travaillera exclusivement sur des productions Nintendo. Retrouvez ici le communiqué officiel qui annonce l'acquisition par Nintendo de Dynamo Pictures dans le but "de renforcer la structure de planification et de production de contenu visuel du groupe Nintendo". Pour en apprendre plus sur, vous pouvez jeter un œil sur le site officiel (en japonais) de Dynamo Pictures.

Alors que la sortie de Super Mario, le Film est désormais attendue au printemps 2023 , on a hâte de découvrir ce que Nintendo nous prépare avec son nouveau studio.

Dynamo Pictures est un studio d'animation CG qui poursuit le "meilleur" de l'expression vidéo depuis 30 ans depuis sa création.



Jusqu'à présent, il a travaillé sur un large éventail d'œuvres vidéo telles que des films, des jeux, de la télévision et du contenu VR pour les parcs à thème.



Des artisans expérimentés et familiarisés avec chaque domaine mettront leurs compétences à profit pour créer des images et répondre aux besoins de production des clients.