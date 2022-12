Super Mario Bros. Le Film - Découvrez un nouvel extrait du film avec Mario qui découvre le Royaume Champignon

The Game Awards 2022 c'était cette semaine, et comme d'habitude, c'est l'occasion pour les joueurs de découvrir quels titres ont marqué les joueurs cette années, et découvrir au passage de petites surprises comme des avant-premières. Entre les quelques annonces, nous avons eu l'occasion de découvrir un nouvel extrait exclusif de Super Mario Bros. Le Film. Ce dernier nous permet de découvrir Mario et le Toad de la première bande-annonce en visite dans le Royaume Champignon. Une occasion de voir une nouvelle fois le souci du détail de la part de Illumination et les nombreux objets de la licence qui sont présent dans le quotidien des habitants.