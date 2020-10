Grant Kirkhope aimerait composer la bande originale du film des studios Illumiation, Super mario

Le film d'animation des studios Illumition (à qui l'on doit notamment la série des Moi, Moche et Méchant) sera incontestablement une date dans la stratégie d'expansion de Nintendo, au même titre que les parcs d'attraction Super Nintendo World. La sortie du film étant prévue, pour le moment, en 2022, on a un peu de temps avant de le découvrir sachant que probablement le film sera accompagné d'un nouveau jeu vidéo... En attendant, dans un podcast récent, le compositeur Grant Kirkhope connu pour ses inoubliable thèmes de GoldenEye 007, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie ou encore plus récemment de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle a réitéré son souhait de composer la musique du film d'Illumination. Il l'a déjà fait par le passé mais insiste... A ce stade de la production, on imagine que le compositeur estd éjà choisi mais sait-on jamais ?

Je connais Mario et je sais travailler avec Nintendo, je sais comment ils protègent leur musique, et ils sont très ... ils veulent que vous respectiez le personnage et j'ai ça, je sais comment respecter Mario et je pense vraiment que je pourrais faire du bon travail avec le film Mario. Donc j'essaye de me mettre dans le cadre pour ça, j'ai quelques petites connexions qui ne mèneront probablement nulle part, mais j'essaye activement de faire quelque chose à ce sujet ... Nintendo me connaît bien, donc comme vous le savez ... Nintendo va être très protecteur à propos de cette IP parce que c'est la plus grande IP qu'ils ont. Ils savent à quel point je suis respectueux de leurs propriétés, ils ont déjà travaillé avec moi, ils savent que je suis très facile à travailler, je ferai ce qu'ils veulent, alors vous savez que j'ai envie de ... je ressens juste comme vous le savez, je pourrais faire du bon travail. Je consacrerais toute ma vie et toute mon âme à ce projet aussi longtemps que nécessaire pour le rendre brillant. "

Source : Nintendolife