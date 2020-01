Super Nintendo World : découvrez la chanson officielle du parc d'attraction Nintendo par Galantis et Charli XCX

Cette nuit, Nintendo et le parc Universal Japon ont partagé de nouvelles informations sur le premier parc d'attraction dédié à Nintendo, le Super Nintendo World. Pour en savoir plus, nous vous invitons notre news spéciale qui vous donnera tous les détails. En marge de la présentation, la chanson officielle du parc a été présentée et elle est plutôt surprenante... Elle est l'oeuvre de Galantis, un groupe electro suédois bien connu des initiés et de la chanteuse Charli XCX. Nommée We are born to play / Nous sommes nés pour jouer, la chanson s 'accompagne d'un trailer permettant de mieux voir le concept du parc et même d'entrevoir quelques unes de ses promesses... Enjoy.

En prime, retrouvez quelques captures d'écran