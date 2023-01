Nintendo, Sony et Microsoft pourraient être absents de l'E3 2023

Il fut un temps ou l'E3, le salon des jeux vidéo de Los Angeles, était une date incontournable pour les professionnels comme pour les fans des jeux vidéo. Mais les temps ont changé. Les conventions dédiées aux jeux sont désormais légion et tous les grands acteurs du marché ont depuis lancé leurs propres événements dont ils peuvent gérer tous les aspects. Par ailleurs, avec le développement des réseaux sociaux, ils ont pris l'habitude de s'adresser à tous "directement" sans intermédiaire en suivant leur propre calendrier. Indiscutablement l'E3 a perdu de son éclat. Si beaucoup de joueurs veulent toujours y croire, ne serait-ce que par nostalgie, il semblerait que l'E3 ait aussi souffert d'une gestion catastrophique et de nombreux conflits internes. Et l'annulation de l'événement en 2020 en pleine folie COVID n'a pas arrangé les choses. D'ailleurs, si le salon a tenté un retour en 2021 en version 100% numérique, cela s'est soldé par un échec (l'événement n'ayant pas laissé un souvenir impérissable) et les organisateurs ont préféré jeté l'éponge en 2022 avec l'idée de revenir plus fort et plus beau et de "réunifier l'industrie" en 2023- lire ici. Cependant, si les indiscrétions d'IGN se révèlent exactes, le salon aura beaucoup de mal à retrouver son lustre d'antan et à susciter de nouveau l'intérêt (et encore moins à "réunifier l'industrie" !) Le site prétend en effet que ni Microsoft ni Sony ni Nintendo ne seront présents dans les allées de l'E3 2023 pour présenter leurs jeux. Il y aurait eu de nombreuses frictions avec l'ESA (pour "Entertainment Software Association") l'organisateur du salon et sa gestion au cours des dernières années serait fortement critiquée. Plusieurs organisateurs auraient d'ailleurs depuis quitté le groupe. Par ailleurs, l'E3 2023 est géré par ReedPop, spécialiste des gros événements comme la PAX ou la New York Comic Con mais jusqu'à présent la société n'aurait visiblement pas réussi à rassurer les éditeurs en restant trop vague sur ce qu'elle compte réellement faire de l'E3 cette année .

Si Sony a l'habitude de zapper l'E3, Microsoft en revanche est toujours présent. Cette année encore, la Xbox devrait faire son show en juin mais, toujours d'après IGN, ne devrait pas avoir de stand sur le salon. En ce qui concerne Nintendo, cela ne changera, à dire vrai pas grand chose. Depuis plusieurs années, la société japonaise ne fait plus de conférence pré-E3, se contentant de diffuser un Nintendo Direct (ou assimilé) et sa présence sur le salon se borne à quelques jeux jouables seulement. En résumé, Nintendo ne va (toujorus pas) mourir. Par contre, l'E3... Evidemment, on attend les réactions des uns et des autres et on suivra cette affaire de près. Pour rappel, L'E3 2023 se tiendra (à priori) du mardi 13 juin au vendredi 16 juin 2023 au Convention Center de Los Angeles (avec les deux derniers jours ouverts au public;)

