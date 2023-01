Bonne année ! Les meilleurs messages de vœux 2023 des créateurs de jeux vidéo

2023 vient de débuter et comme le veut la tradition, c'est le moment de formuler des vœux : santé, bonheur, amour, argent.... On essaie d'être positif, de prendre de bonnes résolutions et on souhaite le meilleur en espérant que le pire est derrière. Evidemment, comme pour le réveillon de noël, les professionnel du jeu vidéo, développeurs et éditeurs, en profitent pour envoyer leurs vœux via les réseaux sociaux avec parfois des illustrations inédites. Retrouvez un florilège de tweets publiés par les plus grands noms des jeux vidéo sur cette page et pour lire notre bilan de l'année écoulée et lire nos vœux pour la nouvelle, rendez-vous sur cette page.

Bonne année ! Nous vous souhaitons une année 2023 haute en couleur ! pic.twitter.com/mur5ebbrR2 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 1, 2023

Happy New Year, everyone! Hope your new year is already off to a lovely start! #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/dORArMkdei — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 1, 2023

Y'en a qui savent faire la fête ! ????



Bonne année à vous, Dresseurs et Dresseuses ! pic.twitter.com/DGjPr0ueai — Pokémon France (@PokemonFR) January 1, 2023

Clap de fin pour l'année 2022, mais 2023 promet de grandes choses !



Square Enix vous souhaite à tous une très bonne année en vidéo ! pic.twitter.com/h7gIJ3kOYj — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) December 31, 2022

あけましておめでとうございます!

皆様にとって良い年でありますように。 — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) December 31, 2022

Happy New Year! ???? ????

2023, the year of the rabbit ???? pic.twitter.com/3mmEqcuPLx — James Turner (@JamesTurner_42) January 1, 2023