Metroid DREAD débute sa campagne de promotion mondiale

Metroid Dread est l'un des grands jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch et il arrive dès le début du mois prochain. Pour autant, Nintendo a déjà débuté la campagne de promotion du jeu auprès du grand public. Ainsi, une affiche monumentale a été aperçue au bord d'une route à Mexico et une autre, plus modeste, a été vue sur la ligne Yamanote à Tokyo. Ce n'est à priori que le début et on devrait retrouver ces affiches un peu partout dans toutes les grandes villes du monde.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch, le même jour que la Nintendo Switch OLED- voir détails LA.

Metroid Dread ads are already up on the Yamanote Line pic.twitter.com/r7yWDm2iZn — Forkball (@ForkballMono) September 11, 2021

Source : Nintendolife