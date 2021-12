MercurySteam, les développeurs de Metroid Dread sur un nouveau projet secret

Les talentueux développeurs de chez MercurySteam à qui nous devons les excellents Castlevania : Lords of Shadow - Mirror of Fate et Metroid: Samus Returns sur Nintendo 3DS ainsi que l'incroyable et tout récent Metroid Dread sur Nintendo Switch (qui par ailleurs pourrait remporter le prix du jeu de l'année cette année au Game Awards 2021) viennent d'annoncer travailler sur un tout nouveau projet.

Derrière le nom de code "Project Iron" se cache un jeu RPG, multiplateforme, à la troisième personne et dans un univers de dark fantasy. Voilà qui change radicalement des deux derniers grands jeux du studio, à savoir les deux jeux Metroid. Si le titre n'est malheureusement pour l'instant pas encore confirmé sur Nintendo Switch, étant donné le passif du studio avec les consoles Nintendo, les chances de le voir débarquer sur Nintendo Switch sont assez grandes. Le jeu et sa propriété intellectuelle appartiendront à la fois à MercurySteam et à Digital Bros. (une entreprise plus connue pour sa filiale 505 games à qui appartiennent des licences telles que Payday, Sniper Elite ou encore Zumba Fitness). Si pour l'instant les informations sur Project Iron sont assez minces, Raffi et Rami Galante les co-PDG de Digital Bros ont déclaré ceci lors de l'annonce du projet :

"Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de MercurySteam, un studio éprouvé qui, au fil des ans, a créé de nombreuses IP phénoménales - y compris la récente sortie à succès Metroid Dread en partenariat avec Nintendo. Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et la vaste expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s'attendre à un jeu vidéo de haute qualité, captivant et engageant. »

Avez-vous hâte de découvrir le prochain jeu des papas de Metroid Dread ? Ce nouvel univers et les quelques informations données ici font-ils monter la hype chez vous ?

Source : Mercurysteam