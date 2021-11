Légendes Pokémon : Arceus - Il sera possible d'acquérir Shaymin en mission post-game ainsi que divers bonus

Les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante n'ont pas été les seuls à jouir de nouvelles informations cette semaine. Légendes Pokémon : Arceus, qui sortira en début d'année prochaine vient également de dévoiler un contenu supplémentaire des plus appréciables. Si nous ignorons encore pratiquement tout du contenu de ce nouveau titre se déroulant des siècles avant que la région d'Hisui ne soit renommée Sinnoh, Game Freak et The Pokémon Company nous ont révélés ce jour la présence d'une mission post-game.

Ainsi, en ayant fini le jeu une première fois, une nouvelle mission sera accessible, à condition de posséder sur sa console une sauvegarde de Pokémon Épée et/ou Pokémon Bouclier. Cette mission disponible dans la ville de Rusti-Cité permettra aux joueur d'obtenir le Pokémon Fabuleux Shaymin (Forme Terreste).

Shaymin - Forme Terreste

Catégorie : Pokémon Gratitude

Type : PlanteTaille : 0,2 m

Poids : 2,1 kg

Ceux et celles qui ont joué à Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pourront participer à une mission de recherches dans Légendes Pokémon : Arceus qui leur permettra d'ajouter le Pokémon fabuleux Shaymin (Forme Terrestre) à leur équipe. L'Ensemble Shaymin, inspiré du Pokémon fabuleux, leur sera également offert. Cette mission permettant de rencontrer Shaymin (Forme Terrestre) sera disponible à Rusti-Cité une fois que les joueurs et joueuses auront terminé le jeu. Ces derniers pourront récupérer l'Ensemble Shaymin à la Maison du Textile après avoir rejoint le Groupe Galaxie.

À noter qu'en plus de ce contenu, un autre bonus sera accessible si vous possédez également sur Nintendo Switch une sauvegarde de Pokémon Let's Go Pikachu et/ou Pokémon Let's Go Evoli : un masque à l'effigie des deux mascottes de la licence, à récupérer à la Maison du Textile après avoir rejoint le Groupe Galaxie.