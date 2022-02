Classement des jeux Pokémon les plus vendus de tous les temps - Pokémon Epée & Bouclier déjà deuxième

Légendes Pokémon : Arceus vient de sortir et remporte déjà un très grand succès partout dans le monde. En attendant d'avoir les chiffres de ventes complets et officiels, le site Nintendo Everything a publié le classement des jeux Pokémon selon leurs chiffres de ventes. Si on retrouve en tête du classement le tout premier Pokémon (avec ses différentes versions) Pokémon Epée / Bouclier surprend en se retrouvant déjà deuxième des meilleures ventes avec plus de 23,9 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Notez que sorti pourtant en novembre dernier, Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante accumule déjà près de 14 millions d'exemplaires (voir détails) ! Retrouvez le classement complet ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à commenter.

Classement des meilleures ventes de jeux Pokémon

Rouge / Vert / Bleu – 31,380,000

Epée / Bouclier – 23,900,000

Or / Argent – 23,700,000

Diamant / Perle – 17,670,000

X / Y – 16,580,000

Soleil / Lune – 16,270,000

Rubis / Saphir – 16,220,000

Noir / Blanc – 15,640,000

Jaune– 14,640,000

Rubis Omega / Saphir Alpha – 14,460,000

Let’s Go, Pikachu / Evoli – 14,330,000

Diamant Etincelant / Perle Scintillante – 13,970,000

Or HeartGold / Argent SoulSilver – 12,720,000

Rouge Feu / Vert Feuille – 12,000,000

Ultra Soleil / Ultra Lune – 8,890,000

Noir 2 / Blanc 2 – 8,250,000

Platine – 7,693,000

Emeraude – 7,060,000

Cristal – 6,300,000