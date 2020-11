Une collection de vêtements Pokémon chez Zavvi

La nouvelle collection Pokémon de Zavvi France, le site de shopping et de ventes aux détails de vos licences préférées, est arrivée ! Les fans de la célèbre licence peuvent se réjouir car il y a de grandes chances qu'ils trouvent dans ce catalogue original leur bonheur. Tee-shirts, bonnets, sweats, sac à dos, baskets... il y'en aura pour tous les goûts !

Ce nouvel arrivage est décliné en deux collections sur le site. En premier lieu, la Pokémon Patch Collection avec pour thème des vêtements et accessoires sobres affublés d'un petit patch Pikachu en noir et blanc, visible ici.

Ensuite, la Pokémon Original Collection, possède quant à elle, plus de motifs, de couleurs et de diversités, elle est visible ici. Mewtwo, Psychokwak ou encore Ronflex (et bien d'autres Pokémons) sont à l'honneur sur ces tee-shirts et ces sweats pittoresques !

Enfin, des baskets Pikachu sont disponibles ici et dès maintenant en quantité limitée !

C'est bientôt Noël et Zavvi semble proposer, pile à temps, les cadeaux idéaux pour tous les Pokéfans. Retrouvez ci-dessous une floppée de photos des vêtements estampillés Pokémon proposés sur le site.

???? POKEMON COLLECTION ????

Nous avons fait le tour de Kanto pour vous offrir le meilleur de notre toute nouvelle collection exclusive.



Et comme toujours, uniquement des articles sous licence officielle !



???? >> https://t.co/nDVRbPzWhw pic.twitter.com/sQORR17fYW — Zavvi France (@ZavviFr) November 30, 2020

Source : Zavvi