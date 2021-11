Pokémon Diamant & Perle : les remakes se vendent à plus de 1,3 millions d'exemplaires au Japon en seulement trois jours

Remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis initialement en 2007 sur NDS, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont désormais disponibles sur Nintendo Switch un peu partout dans le monde... Et à priori (mais qui en doutait vraiment ?) le succès serait au rendez-vous. Si on attend d'avoir les chiffres officiels, le magasine Famitsu vient de dévoiler que pour ses trois premiers jours de commercialisation au Japon, les deux jeux ont cumulé (en comptant les exemplaires physiques, les double-pack et les ventes numériques) près de 1 395 642 exemplaires ! Un très bon départ et même l'un des meilleurs sur Nintendo Switch puisqu'à ce jour seul Animal Crossing : New Horizons a fait mieux au Japon avec près de 1 880 626 d'exemplaires physiques en trois jours.

Notez que comparées à celles des jeux originaux, les ventes de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont assez proches puisque Famitsu rappelle que Pokémon Diamant et Pokémon Perle s'étaient écoulées en 2007 à plus de 1,5 million d'exemplaires en quatre jours.