Pokémon Let's Go, Sinnoh : le remake façon "Let's Go" de Pokémon Diamant et Perle sera-t-il dévoilé d'ici quatre jours sur Nintendo Switch ?

Dans quatre jours c'est le Pokémon Day, un évènement attendu par les fans d'autant plus que cette année les Pokémon en profiteront pour fêter leur 25 ans ! Distribution d'un Pokémon spécial dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, évènement dédié dans Pokémon GO ou encore un concert virtuel de Post Malone sont d'ores et déjà au programme des festivités... Et d'autres surprises sont évidemment attendues / espérées... Pour faire monter le hype, le compte Twitter officiel des Pokémon s 'amuse depuis quelques jours à poster quotidiennement une image façon compte à rebours en reprenant à chaque fois trois Pokémon de départ qui ont accompagné les différentes génération de Pokémon.

Ainsi, on a déjà eu droit à une image montrant Ouistempo, Flambino et Larméléon de Galar ou encore Vipélierre, Gruikui et Moustillon d'Unys, à chaque fois accompagné d'une petite phrase bateau du style "les Pokémon sont excités et vous rappellent le Pokémon Day..." Un procédé banal que l'on n'aurait probablement pas commenté si aujourd'hui le starter du compte à rebours n'avait été celui de Sinnoh, Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf, les Pokémon de départ de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, accompagné d'une phrase pour le moins évocatrice :

Let's Go Sinnoh! ! Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf se préparent pour le #PokemonDay - ce n'est que dans 4 jours!

Si vous êtes fan des Pokémon et que vous suivez un peu l'actualité des jeux vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que d'ici peu The Pokémon Company devrait dévoiler le nouveau jeu Pokémon qui sortira probablement au cours du dernier trimestre de l'année sur Nintendo Switch. Un épisode qui pour l'instant reste mystérieux même si des rumeurs persistantes affirment que ce sera un remake de Pokémon Diamant / Perle façon façon... Pokémon Let's Go Pikachu / Pokémon Let's Go Evoli (voir détails ICI.) Alors bien évidemment, associer dans un post officiel des Pokémon, la région de Sinnoh et le terme "Let's Go" ne peut pas être fortuit. C'est soit un indice, soit un gros troll !

Alors Pokémon Let's Go Sinnoh existe-t-il ? On devrait vraisemblablement être fixé d'ici peu , au plus tard au 27 février 2021 . Restez à l'écoute pour plus d'infos. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Let's go, Sinnoh!



Turtwig, Chimchar and Piplup are preparing for #PokemonDay—it's only 4 days away! pic.twitter.com/607ObX4uML — Pokémon (@Pokemon) February 23, 2021

Source : Pokemon