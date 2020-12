Pokémon : un live spécial dans l'espace en partenariat avec la Station Spatiale Internationale pour débuter 2021. Doit-on y voir le teasing de remakes de Diamant et Perle ?

Mais que se passe-t-il ? Un partenariat entre la Station Spatiale Internationale (ISS) et les Pokémon vient d'être annoncé par la firme des Poket-Monster. Que nous prépare The Pokemon Company pour ce live qui sera diffusé ce jeudi 31 décembre ? Pour certains, cet événement surprise présage une annonce des remakes des épisodes Diamant et Perle pour l'année à venir.

En effet, l'espace est affilié à Palkia, le pokémon légendaire de Pokémon Perle, tandis que son homologue, le légendaire de Pokémon Diamant Dialga maîtrise quant à lui le temps. Cet événement vidéo de la Station Spatiale Internationale aura lieu dans l'espace et marquera le changement d'année dans notre calendrier, l'année représenterait donc une unité de temps. Nous avons donc bien des clins d'œil au temps et à l'espace, l'année 2021 marquera le 15ème anniversaire de la quatrième génération de Pokémon. Tous ces indices laissent effectivement à penser que nous aurons une annonce ou un petit tease d'un remake des épisodes Diamant et Perle. Cependant il faut savoir garder la tête froide et ne pas oublier que The Pokemon Company nous a déjà fait le coup du live sans queue ni tête avec le fameux live de 24 heures pour la sortie de Pokémon Épée et Bouclier (rappelez-vous) donc wait and see comme toujours !

Sur le site officiel de l'événement (en japonais uniquement) nous apprenons que celui-ci sera sponsorisé notamment par Coca-Cola et Twitter et qu'il accueillera de nombreux acteurs et musiciens japonais. Ce qui présage un événement assez important. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous croyez en l'annonce de ces remakes ce jeudi en live à 16h45 ? Voici le lien de la chaîne Youtube sur laquelle aura lieu le live.

Seriez-vous hypés par des remakes de la quatrième génération ? Dites-le en commentaires !