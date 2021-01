[Rumeur] Les remakes Nintendo Switch de Pokémon Diamant et Perle dévoilés officiellement en février ?

Souvenez-vous, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier venaient à peine de sortir que déjà les fans en étaient à spéculer sur les titres des prochains opus, tablant sur des remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle... Depuis, les rumeurs n'ont pas cessés, même s'il n'y a finalement pas eu de nouveaux jeux Pokémon l'année dernière, The Pokémon Company ayant préféré jouer la carte des DLC et pérenniser le succès de Pokémon Epée / Bouclier. Cependant, il parait évident que cette année, par contre, la Nintendo Switch aura droit à son nouvel opus canonique de la célèbre série. Et pourquoi pas donc un remake de Pokémon Diamant / Perle ? Une possibilité, à envisager d'autant plus que même le "papa" des de Pokémon Junichi Masuda semble s'amuser avec cette idée.

Cependant rien de véritablement concret... Mais cela pourrait changer d'ici peu si on en croit une nouvelle rumeur en provenance du site de fans Centro Pokémon qui croit savoir de sources "proches de The Pokémon Company" que non seulement les remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sont bien réels mais qu'ils vont être annoncés en février prochain . Le site ajoute en outre que les remakes devraient des jeux "classiques" et non des versions édulcorées comme Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli.

Dans le même temps, des fans ont remarqué un micmac autour de l'adresse "diamondpearl.pokemon.com" laissant penser que le nom de domaine Diamant et Perle aurait été réservé / réactivé... Alors encore une fois, tout ceci n'est que pure spéculation et le prochain Pokémon pourrait bien nous surprendre. Par contre, pas besoin d'être un "insider" pour prédire une annonce officialisant son arrivée en 2021 dans les jours ou semaines à venir. En effet, The Pokémon Company présente toujours l'épisode canonique annuel, en début d'année.

Donc, encore un peu de patience car selon toute vraisemblance nous devrions être fixé d'ici peu... En attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Cpokemon