Pokémon Diamant et Perle enflamme Twitter au Japon

Suite à l'annonce surprise d'un Pokémon Direct qui sera diffusé cette semaine (voir tous les détails ICI) les joueurs du monde entier s'enflamment. Que nous prépare The Pokémon Company ? A priori, on peut déjà tabler sur une présentation du service Pokémon HOME qui doit justement être lancé cette année... Et dans ce cas, peut-être que cela annonce la possibilité de transférer de "nouveaux" Pokémon dans Pokémon Epée / Bouclier ? Le Direct permettra peut-être aussi de découvrir de nouveaux modes de jeu mais aussi, pourquoi pas, de nouveaux jeux comme des puzzle-games ou des"spin-offs"..

A part ça, se pourrait-il que le Direct dévoile le prochain épisode canonique de la série, celui qui vraisemblablement sortira (comme tous les ans) en fin d'année ? Le timing semble un peu serré alors que Pokémon Epée / Bouclier est sorti il y a moins de deux mois e t qu'il est appelé à se vendre encore un bon moment... Cependant, pas mal de joueurs veulent y croire.Ils vont même plus loin puisque beaucoup croient savoir que le prochain Pokémon sera un remake de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, comme Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli l'étaient des premiers opus de la saga ! Alors cela ne repose pas sur grand chose mais au Japon, le sujet le plus discuté actuellement sur Twitter concerne le Pokemon Direct avec près de 33 000 tweets et parmi ces tweets beaucoup évoquent la possibilité d'un remake de Diamant et Perle. D'ailleurs plus de 10 000 tweets ont déjà partagé le hashtag #DiaPerRemake !