Nintendo Direct : le Direct de la délivrance pourrait enfin arriver la semaine prochaine

On serait dans une sitcom, on pourrait facilement ajouter des rires enregistrés après chaque évocation de l'arrivée "prochaine" d'un Nintendo Direct ! Depuis près d'un an les fans sont dans l'expectative et les rumeurs se succèdent. Forcément, au bout d'un moment, l'une d'elles tombera juste. La dernière en date nous vient d'insiders bien connus de la communauté dont Jeff Grubb... Cette fois c'est sur : le Direct est prévu avant la fin du mois, à partir du 27 août... Et pourquoi pas ? Plus le temps passe, plus cela semble possible voir même obligatoire.

Sachant que le catalogue de Nintendo est vide après la sortie de Pikmin 3 et que la firme n'a communiqué qu'au coup par coup via les réseaux sociaux, tout est possible. Annonce de nouveaux jeux, arrivée du catalogue Wii, confirmation du retour des Mario 3d et de Zelda Skyward Sword... Nintendo peut même teaser la sortie du prochain Zelda...

Bref, c'est triste à dire mais on y croit. Encore (rires)

Source : Videogameschronicle