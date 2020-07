Leak Nintendo : découverte de sprites bêta de Pokémon Diamant & Perle

Suite à la publication de nombreux documents confidentiels concernant Nintendo, nous avons évidemment fait le choix de ne partager aucun lien et aucun fichier concernant les codes sources et autres données sensibles liées aux consoles Nintendo. Cependant, difficile de passer à côté des images qui font (désormais) partie de l'histoire du jeu vidéo et qui nous racontent d'une certaine façon, le développement des grands jeux que nous aimons tant. Ici, il s'agit, vraisemblablement (il faut toujours garder à l'esprit qu'il n'y a rien d'officiel) de la version bêta des sprites d'une première version de Pokémon Diamant et de Pokémon Perle. L'occasion de découvrir certains Pokémon sous un nouveau jour... Retrouvez ces images sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.