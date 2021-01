Pokémon Let's Go Diamant & Perle : d'anciennes rumeurs refont surface

C'est une rumeur qui court depuis des années et qui régulièrement revient dans l'actualité même s'il est toujours difficile de faire la part entre les vraies fuites et les désirs des joueurs qui parfois peuvent se télescoper. Cependant, d'après diverses sources, il semblerait que The Pokémon Company planche sur des remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle initialement sortis en 2007 sur Nintendo DS. En attendant une officialisation- ou pas, un post du forum Reddit a inhumé un ancien message datant d'octobre 2019 publié sur 4Chan qui justement annonçait une nouvelle version de Pokémon Diamant et Pokémon Perle façon Pokémon Let's Go Pikachu / Pokémon Let's Go Evoli ! Alors certes le forum 4Chan est souvent décrié car on y trouve toutes sortes de fausses nouvelles mais ce post contenait des informations qui depuis se sont révélées exactes concernant Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ce qui lui donne aujourd'hui un éclairage nouveau.

Après deux ans de Pokémon Epée / Bouclier, des épisodes présentés initialement comme des épisodes "classiques", se pourrait-il que The Pokémon Company nous offre des opus (encore) plus simples avec Pokémon Let's Go Diamant & Perle pour les fêtes sur Nintendo Switch ? Pour rappel, Pokémon Let's Go Pikachu / Pokémon Let's Go Evoli reprennent la trame des premiers opus de la série avec des mécanismes de captures très simplifiées sensés plaire au public ayant fait un triomphe à Pokémon GO.

Le post de 2019 annonçait ces nouveaux remakes pour 2020 mais on peut penser aussi que la crise sanitaire à pu bouleverser les plans initiaux...Alors que nous réserve The Pokémon Company pour 2021 ? Difficile à dire surtout que l'on entend un peu tout et son contraire. Pour mémoire, la dernière rumeur en date annonçant l'arrivée de remakes de Diamant et Perle sur Switch précisait justement qu'il ne s'agirait pas de versions Let's Go... Donc, qui croire ?

De toute façon, quelque soit la réalité des titres, on peut légitimement penser que l'annonce des prochains jeux Pokémon sera faite dans les prochains jours. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Reddit