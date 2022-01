Légendes Pokémon : Arceus vous accueille dans sa région d'Hisui

Toujours attendu pour le 28 janvier prochain , Légendes Pokémon : Arceus continue sa campagne marketing sur sa lancée. Le jeu revient aujourd'hui vers nous avec une nouvelle bande-annonce publiée pour nos amis américains. Dans celle-ci les principales fonctionnalités du jeu sont abordées tout en nous donnant un bel aperçu visuel du jeu et de son gameplay. Le jeu Pokémon le plus attendu de cette dernière décennie n'est plus qu'à quelques semaines de sa sortie et les fans s'impatientent. Il serait possible que nous soyons amenés à revoir le jeu lors d'une présentation dédiée dans les jours à venir, une présentation plus longue et plus détaillée vous intéresserait-elle ?

Explorez une nature immense, sauvage et préservée, où de nouvelles découvertes vous attendent dans Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. Observez, attrapez et étudiez des Pokémon sauvages dans ce jeu de rôle bourré d'action se déroulant à une époque lointaine où êtres humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie. Hisui vous appelle ! Votre aventure se déroule dans les vastes et majestueux espaces naturels de la région de Hisui, où votre mission consiste à rechercher des Pokémon pour participer à l'élaboration du tout premier Pokédex. Cette région, qui sera plus tard connue sous le nom de Sinnoh dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, regorge de merveilles naturelles, de panoramas époustouflants et foisonne de Pokémon sauvages, certains déjà connus et d'autres nouveaux ! Vous rencontrerez notamment Zoroark de Hisui, Voltorbe de Hisui​​, Cerbyllin, Paragruel, Gueriaigle de Hisui, Caninos de Hisui, Hachécateur, Zorua de Hisui, Zoroark de Hisui ou encore Arceus. On raconte que l'énigmatique Arceus détient la clé pour résoudre le mystère du phénomène qui affecte certains Pokémon de la région. Quel est donc le lien entre ce Pokémon mythique et votre voyage ? Bienvenue dans le Groupe Galaxie ! Le Groupe Galaxie est constitué de membres d'origines très diverses venus à Hisui pour étudier cette mystérieuse région. En tant que nouvelle recrue du Corps des Chercheurs au sein du groupe, votre mission consiste à arpenter le territoire afin de rencontrer des espèces Pokémon vivant dans toutes les zones de la région de Hisui. Pour vous accompagner et vous aider dans vos recherches, vous choisirez comme partenaire l'un des Pokémon suivants. Moustillon - Type : Eau Moustillon utilise le coupillage de son ventre pour parer les assauts ennemis et immédiatement contre-attaquer. Il s'en sert également pour trancher les Baies très dures. Brindibou - Type : Plante/Vol Brindibou emmagasine de l'énergie par photosynthèse durant la journée et devient actif à la nuit tombée. Planant silencieusement, il s'approche de ses proies sans se faire remarquer, puis leur assène de puissants coups de pattes. Héricendre - Type : Feu Ce Pokémon craintif se roule souvent en boule pour se protéger. Lorsqu'il est attaqué par surprise, les flammes sur son dos s'intensifient et il s'en sert pour riposter. Recherches sur le terrain Quand le devoir vous appelle, vous quittez Rusti-Cité, le village servant de base principale aux opérations du Goupe Galaxie, pour vous aventurer dans l'un des biomes de Hisui et commencer vos recherches. Des forêts luxuriantes aux sommets enneigés, cachés dans de hautes herbes, dans des marais profonds ou perchés dans la canopée, des Pokémon sauvages vivent librement partout dans Hisui. Des chercheurs parcourant leurs différents habitats ne passeront pas inaperçus, et si certains viendront joyeusement à votre rencontre, d'autres seront facilement surpris ou vous attaqueront dès qu'ils vous verront ! Essayez d'observer ces Pokémon en vous tenant d'abord à une distance prudente afin de mieux comprendre leur comportement et d'opter pour la meilleure approche. Approchez-vous lentement et discrètement de votre cible, accroupissez-vous dans les hautes herbes pour ne pas vous faire repérer puis, quand l'opportunité se présente, visez soigneusement et lancez votre Poké Ball dans sa direction. Si le Pokémon ne s'échappe pas de la Poké Ball, alors bien joué ! Vous avez réussi à l'attraper ! Votre travail ne se limite cependant pas à la capture de Pokémon. Alimentez chaque entrée du Pokédex en venant à bout de différentes tâches Pokédex. Grâce à cela, votre rang progressera et vous pourrez explorer davantage de zones de la région de Hisui. Que le combat commence ! Si vous croisez un Pokémon qui ne se laisse pas faire, lancez une Poké Ball contenant l'un de vos Pokémon afin de commencer un combat. Lors d'un affrontement, le nombre d'actions possibles et l'ordre dans lequel elles peuvent être effectuées dépendent de plusieurs facteurs, notamment les stats de vos Pokémon. Pour équilibrer les chances, vous pouvez choisir de déchaîner les attaques de vos Pokémon selon deux styles spécifiques : le Style Rapide et le Style Puissant. Le Style Puissant : augmente la puissante d'attaque de votre Pokémon en contrepartie d'une attente plus longue avant le coup suivant.

Utilisez ces différents styles de façon stratégique pour tenter de prendre l'avantage au combat. Ces tactiques vous seront particulièrement utiles pour prouver votre valeur face aux Gardiens et Gardiennes qui protègent les Pokémon les plus sacrés de cette région. Les ficelles du métier Le travail de recherche n'est pas de tout repos ! Rendez-vous dans l'un des nombreux bivouacs semés un peu partout dans Hisui pour profiter, avec vos Pokémon, d'un repos bien mérité après une longue journée d'exploration. Ces avant-postes disposent aussi d'établis sur lesquels vous pourrez confectionner des objets utiles comme des Poké Balls et des Bombes aveuglantes à partir de matériaux récoltés au cours de votre exploration. Vos pieds vous font souffrir à force d'arpenter ces paysages sauvages ? Faites appel à des Pokémon spéciaux que vous pourrez chevaucher. Ils vous permettront de franchir rapidement de grandes distances, de traverser de vastes étendues d'eau et même de foncer à travers ciel tout en admirant la vue ! Bénédiction ou malédiction ? Certains puissants Pokémon monarques de la région de Hisui sont désignés sous le nom de rois et reines. Habituellement vénérés, ils sont actuellement la proie d'un étrange phénomène provoquant chez eux une colère soudaine qui les rend difficiles à maîtriser ! En tant que membre du Corps des Chercheurs, on fera appel à vous pour calmer ces monarques enragés. Si vous parvenez à les surprendre, faites intervenir vos Pokémon et débutez un combat. En remportant vos affrontements avec eux, vous les étourdirez temporairement. Saisissez cette opportunité pour les bombarder d'un maximum de boules pacifiantes ! Conséquence de leur étrange pouvoir, ces Pokémon hors de contrôle sont plus grands et brillent intensément. Pour les calmer, vous devrez lancer sur eux des boules pacifiantes confectionnées à partir de leurs ingrédients favoris. Ces monarques possèdent de puissantes attaques, surtout lorsqu'ils sont enragés ! Étudiez attentivement leurs déplacements, esquivez au bon moment et surtout visez avec soin au moment de lancer ces boules pacifiantes. Méfiez-vous également des Barons et des Baronnes qui rôdent un peu partout ! Ces Pokémon aux yeux rouge vif n'hésiteront pas un instant à attaquer et à poursuivre les chercheurs. Si l'un d'entre eux vous repère, préparez-vous à fuir ou à les défier dans un combat !