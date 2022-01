Légendes Pokémon : Arceus : découvrez le poids sur l'eShop du nouveau jeu Pokémon

Légendes Pokémon : Arceus est l'évènement des jours à venir sur Nintendo Switch. Véritable nouvel épisode, après la sortie des remakes, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, en novembre dernier, Légendes Pokémon : Arceus déchaîne les passions avant même sa sortie, entre ceux qui adorent déjà et les autres qui détestent, qu'ils aient déjà joué ou pas au jeu. Il faut dire que le titre a fuité sur le net depuis plusieurs jours permettant à certains d'y jouer déjà et donc de donner leur avis tout en partageant leurs parties. On vous a déjà conseillé de faire attention en allant sur le net si vous voulez découvrir le jeu en main et éviter des avis à l'emporte pièce... Quoiqu'il en soit grâce à cela, on sait que la version dématérialisée du jeu pèse 6 Go- un poids plutôt léger surtout lorsqu'on sait que Pokémon Diamant Étincelant pèse 6,7 Go et que Breath of The Wild pèse 14,4 Go . Cependant, on peut aussi s'attendre à un patch day one comme c'est souvent le cas pour ce genre de titre et dans ce cas, le poids total du titre pourrait augmenter d'un ou plusieurs gigas. En attendant, le poids de 6 Go est confirmé sur l'eShop.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

- Runs custom Game Freak engine, probably same as SWSH/LGPE.

- First Nintendo game to use NPLN, the new server system first seen in Monster Hunter Rise. (Pia still used for P2P communication.)