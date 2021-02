New Pokémon Snap donne de ses nouvelles en vidéo et dévoile ses fonctionnalités en ligne

New Pokémon Snap a lui aussi profiter de ce Pokémon Presents pour donner de ses nouvelles. Au menu du jour, une toute nouvelle bande-annonce bien fournie qui nous dévoile notamment des fonctionnalités online pour le titre. Attendu pour le 30 avril prochain , New Pokémon Snap poursuit sa campagne promotionnelle et ne rate pas cette occasion en or de faire parler de lui. Vous pourrez très bientôt lancer des pommes aux Pokémon sauvages, leur jouer de la musique ou leur lancer une toute nouvelle ball les rendant scintillants.

New Pokémon Snap arrive ! New Pokémon Snap pour Nintendo Switch vous entraînera dans une aventure inédite inspirée du jeu classique sorti sur Nintendo 64, Pokémon Snap. Dans New Pokémon Snap, vous explorerez des forêts, des plages et bien plus encore, pour photographier les Pokémon comme vous ne les avez jamais vus auparavant ! Explorez de magnifiques îles Découvrez des Pokémon sauvages pleins de vie et d'énergie Prenez de splendides clichés de Pokémon Remplissez votre Photodex Pokémon