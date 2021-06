New Pokémon Snap : découvrez cette parodie hilarante sur l'air de Photograph du groupe Nickelback

New Pokémon Snap est disponible sur Nintendo Switch depuis avril dernier ou il remporte, semble-t-il, un bon succès. Le jeu a d'ailleurs plutôt été bien reçu malgré des critiques sur l'aspect répétitif du jeu, sa durée de vie assez courte et un système de notation absurde... Pour tout savoir sur le jeu, vous pouvez lire notre test complet ou encore nos news précédentes. Vous pouvez aussi jeter un œil sur la vidéo du Youtubeur "Il neige" spécialisé dans les chansons parodiques qui a décidé de chanter son aventure sur l'air de "Photograph" du groupe canadien Nickelback. Les rencontres improbables, les missions absurdes ou terribles, la nécessité de balancer des pommes sur la tête des Pokémon... Retrouvez tout ceci et bien plus encore dans cette chanson très amusante sur laquelle vous pouvez activer les sous-titres FR

Pour rappel, New Pokémon Snap est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

"Photograph" par Nickelback