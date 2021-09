GTA Trilogy Remastered, Tomb Raider Anniversary, Batman : Arkham Knight Remaster, Kingdom Hearts IV, Bioshock 2022... Nvidia dévoile suite à une fuite, une liste de jeux non annoncés

GeForce Now, le service de Cloud gaming de Nvidia vient de subir une énorme fuite de données suite à "une découverte", à priori accidentelle, d'un joueur. Ces données concernent tout un tas de projets dont certains non annoncés qui seraient en route pour une sortie sur PC. Cette liste, publiée sur le forum Reddit mentionne notamment Tekken 8, la trilogie GTA remasterisée, Kingdom Hearts IV... Mais aussi Bayonetta 3 et Shin Megami Tensei V qui pour le moment sont des exclusivités Nintendo Switch et qui pourraient donc se retrouver plus ou moins vite sur PC... En outre, des jeux de Sony et Microsoft apparaissent aussi dans cette liste et, plus étrange encore, un émulateur Dolphin (plus de détails ICI.)

Cependant, notez que devant l'ampleur de la fuite, Nvidia a tenu à s'expliquer via une déclaration publiée sur le site Wccftech en expliquant qu'il s'agissait simplement de titres spéculatifs utilisés pour "le suivi et les tests internes"et que par conséquent aucun titre non annoncé n'avait été divulgué.

Retrouvez la déclaration de Nvidia et la liste de jeux ci-dessous et faites-vous votre propre avis.

NVIDIA a connaissance d'une liste de jeux publiés non autorisés, contenant à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L'inscription sur la liste n'est ni la confirmation ni l'annonce d'un match. NVIDIA a pris des mesures immédiates pour supprimer l'accès à la liste. Aucune version de jeu confidentielle ni aucune information personnelle n'ont été divulguées.