Nintendo poursuit en justice l'émulateur Nintendo Switch Yuzu

Connaissez-vous Yuzu ? C'est un émulateur qui permet de faire tourner la Nintendo Switch (mais surtout sa ludothèque) sur PC. Pour peu que vous disposiez de la puissance nécessaire, vous pourriez hypothétiquement faire tourner vos jeux Nintendo Switch sur PC. Cette pratique, légale si vous possédez bien les jeux, pourrait désormais ne plus être aussi accessible puisque l'on vient d'apprendre que Nintendo poursuit officiellement en justice l'émulateur Nintendo Switch Yuzu.

L'accusant notamment de vol de propriété intellectuelle en contournant le cryptage des logiciels de Nintendo et en favorisant le piratage (qui pour le coup, est une pratique totalement interdite, cela va de soi), Nintendo demande l'arrêt complet des services de cet émulateur, son retrait total et des dommages et intérêts aux créateurs de celui-ci. Pour appuyer cette demande de dommages et intérêts, la firme estime que plus d'un million de version de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont été téléchargées en amont de sa sortie le 12 mai dernier (voir notre article "Fallait-il vraiment leaker The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" sur le sujet) en spoilant l'intrigue du jeu aux joueurs. Selon Nintendo, les créateurs de Yuzu auraient aussi accédé aux jeux Nintendo Switch à partir d'une Nintendo Switch piratée pour en réaliser des copies, enfreignant ainsi le droit d'auteur et le Digital Millennium Copyright Act (une loi américaine protégeant le droit d'auteur sur des propriétés numériques).

Nous vous tiendrons au courant des avancées de cette plainte, mais il semblerait que Nintendo soit déterminé à obtenir gain de cause.

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

Seeks damages for alleged violations and a shutdown of the emulator. pic.twitter.com/SGZVI6Cs0x — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024

Source : Scribd