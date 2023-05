Nintendo : Au-delà des Apparences - Fallait-il vraiment leaker The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ?

Derrière les chefs d’œuvres de Nintendo et leurs univers incroyables se cachent des secrets de fabrication, des processus de développement créatif et des choix de design qui ont permis à Nintendo de devenir aussi intemporel qu'éternel. Dans Nintendo : Au-delà des Apparences, nous allons explorer l'univers de Nintendo au-delà des apparences et découvrir les éléments cachés qui ont permis à cette vénérable société de jeux vidéo de marquer l'histoire de l'industrie du jeu.

Dans ce numéro malheureusement un peu spécial nous allons parler du leak massif entourant la sortie du jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et analyser si les joueurs vont y trouver leur compte.

La sortie imminente de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pourrait-elle constituer un désastre pour l'industrie tout entière ? Les récentes révélations, via un leak des plus massifs, sur ce jeu très attendu, semblent démontrer que le monde du jeu vidéo connaîtra un avant et un après Zelda TOTK.

Avant toute chose, il nous faut préciser que bien que ce thread s'appuie sur les récents leaks du jeu, il ne sera pas question ici de spoiler quoi que ce soit. Aucun spoil, ni de l'intrigue du jeu, ni de ses mécaniques n'est à prévoir dans ce thread, vous pouvez en être assuré.



Le 19 février dernier , un utilisateur du nom de julien#2743 a fait fuiter l'intégralité de l'artbook destiné à accompagner la sortie de l'édition collector du jeu. Ce leak, bien qu'il ne spoile ni l'histoire du jeu ni aucun élément de gameplay, permettait à quelques chercheurs de théories chevronnés de se mettre sur des pistes sérieuses. Cette fuite a été permise par un maillon faible dans la création de cette édition collector, le maillon faible de la logistique. En effet, pour qu'une édition collector soit prête pour la sortie du jeu le 12 mai prochain il a fallu que Nintendo prévoie en amont l'impression de l'artbook du jeu afin de pouvoir assembler sereinement la collector du jeu.

C'est l'impression de cet artbook qui a permis à julien#2743 d'accéder à celui-ci pour le prendre en photo et diffuser son contenu plus de 80 jours avant sa sortie officielle.

Si dans un premier temps, nous (les "consommateurs" et fans de Nintendo) nous nous sommes réjouis de pouvoir accéder, gratuitement qui plus est, à un tel contenu si longtemps avant sa sortie, il faut tempérer nos ardeurs et nous rendre compte du précédent qu'il a créé.

En effet, ce leak d'un artbook de collector d'un jeu pourrait avoir pour conséquence la disparition pure et simple d'artbook imprimé dans les collectors des futurs jeux Nintendo. Pourquoi Nintendo s'embêterait-il à proposer une version imprimée d'un artbook dans un collector si c'est pour prendre le risque que celui-ci ne fuite des mois avant sa sortie dès son impression ? Pourquoi Nintendo ne proposerait pas tout simplement une version numérique de cet artbook, accessible par clé qu'à partir de la date de sortie du jeu ? Cela permettrait à Nintendo d'alléger ses coûts de production de son collector sans nécessairement alléger son prix.

Et si l'on pousse la réflexion, pourquoi s'embêter à concevoir un artbook si c'est pour ne pas l'imprimer ? La consultation d'un artbook via un écran entache en effet énormément le plaisir de la découverte en se soustrayant du support papier qui lui donne un cachet inimitable.

Si ce leak de l'artbook de l'édition collector du jeu pourrait déjà avoir des conséquences sur la façon de travailler de Nintendo, il n'est malheureusement pas la seule fuite dont a souffert le jeu.

Hier matin, l'intégralité du jeu The Legend of Zelda :Tears of the Kingdom a fuiter sur la toile plus de onze jours avant sa sortie officielle. Une copie du jeu jouable est disponible sur la toile et des joueurs accumulent actuellement les heures sur celui-ci. Les spoilers autour du jeu commencent à affluer en ligne et bon nombre de joueurs voient actuellement leurs expériences entachées par des révélations, lues sciemment ou non.

Si les conséquences sur les joueurs sont encore difficiles à appréhender bien que nécessairement pénibles, celles sur le chiffre d'affaires de Nintendo le sont encore plus. Le manque à gagner qu'engrange ce leak pour Nintendo aura des conséquences sur le long terme et le précédent que cette fuite d'une envergure jamais vu pour un jeu si attendu pourrait bien avoir des répercussions dramatiques pour l'industrie toute entière.

Ce ne sont, à priori, pas les journalistes, qui jouent généralement sur des versions dématérialisées du jeu pour leurs tests, qui ont fait fuiter le jeu mais bel et bien des joueurs peu scrupuleux qui ont eux accès au jeu et à sa cartouche.

C'est une copie de cette cartouche qui voyage désormais sur la toile et c'est encore une fois le maillon logistique de l'industrie qui a provoqué cette fuite. Cette fuite pourrait être l'occasion pour Nintendo de revoir totalement sa façon de distribuer ses jeux en mettant en retrait la distribution de cartouches pour ses titres et ainsi se débarrasser du marché des jeux physiques.

Gardez à l'esprit que Nintendo, à l'instar de tous les autres constructeurs, n'attend que cela. Si la vente de cartouches en magasin permet de bénéficier d'une exposition bienvenue pour les dernières sorties, les jeux dématérialisés apportent encore plus de bénéfices à Nintendo. Si Nintendo ne sort plus ses jeux en cartouche, cela lui permet de réduire ses coûts de conception d'une console et donc de proposer un prix encore plus attractif pour celle-ci mais cela lui permet aussi de réduire ses coûts logistique de fabrication et d'acheminement de cartouches et de ne proposer ses jeux que sur sa propre plateforme, sans marge revendeur, sans fuites possibles, au tarif qu'il décide et sans aucune concurrence. De plus se passer une bonne fois pour toutes du marché des jeux physiques permettrait à Nintendo de mettre un terme au marché des jeux d'occasions dont il ne tire aucun bénéfice. De plus près d'un jeu sur deux est désormais vendu en version dématérialisée sur l'eShop, le train est déjà en marche. (voir notre article dédié)

Imaginez seulement que Nintendo décide de ressortir l'un de ses classiques de l'ère Gamecube dans une relecture avec les standards graphiques d'aujourd'hui. Imaginez qu'il décide d'annoncer ce jeu par surprise et de le rendre disponible immédiatement après sa présentation de manière dématérialisée sur sa console sans s’embarrasser d'une version physique du titre et ainsi sans prendre le risque que cette annonce ne fuite en amont.

N'imaginez plus, Nintendo vient de le faire avec sa surprise de début d'année Metroid Prime Remastered. D'un point de vue marketing, Nintendo peut se féliciter de cette réussite qui grâce à l'effet de surprise de sa disponibilité immédiate pour tous sur l'eShop de la Nintendo Switch a pu bénéficier d'une grande exposition. La version physique du jeu n'a rejoint les rayons des revendeurs que trois semaines plus tard , limitant ainsi les fuites et permettant à la sortie du jeu d'être une véritable surprise shadowdroppée.

Qu'est-ce qui empêcherait Nintendo, après le leak massif de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, de systématiquement proposer ses sorties en deux temps. Tout d'abord en version dématérialisée, avec tous les avantages que cela implique pour Nintendo, ce qui empêcherait les fuites en ligne, puis en version physique quelques semaines plus tard ? Et si la fuite massive de Tears of the Kingdom dans la nature était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et qui pousserait Nintendo, alors actuellement en pleine élaboration de sa future console, à s'émanciper encore plus du marché des jeux physiques pour ne proposer ses jeux qu'en dématérialisé le jour de leurs sorties ? Et si les joueurs qui consultent, relaient ou jouent à ces versions piratées du jeu étaient actuellement en train de pousser Nintendo à prendre des mesures drastiques qui constitueraient un désastre pour l'industrie du jeu vidéo au nom de l'effet de surprise et pour préserver ses sorties ?

Se réjouir des leaks autour de Tears of the Kingdom est à mon sens se réjouir de la fin du jeu vidéo moderne et des jeux en physique. Si l'on y réfléchit, les joueurs ont tout à perdre après ce leak et ne devraient pas propager ni les informations autour du jeu, ni le jeu lui-même. Si la bataille est probablement perdue d'avance et que les futures consoles ne seront sans doute que des machines dématérialisées, il serait idiot de perdre le privilège des sorties de jeux physiques en même temps que sur les plateformes dématérialisées pour se gâcher un jeu que l'on attend depuis plus de 6 ans . Si nous perdons le marché du jeu physique nous pouvons dire adieu au prix des jeux neufs en dessous des 70 euros. Nous pouvons dire adieu au marché de l'occasion et adieu à nos jeux lorsque les serveurs des plateformes seront débranchés par Nintendo.

Perdre le privilège d'avoir des artbooks imprimés dans nos éditions collector est déjà une chose grave en elle-même mais perdre l'accès aux jeux en cartouches le jour de la sortie des jeux pour n'avoir droit durant les premières semaines de publication des jeux à des versions accessibles sur l'eShop pourrait être gravissime et planter un clou de plus dans le cercueil du marché physique des jeux, cercueil qui n'a clairement pas besoin de plus de clous.