Zelda Breath of The Wild : un mod nous fait accidentellement passer du côté obscur d'Hyrule

Si Nintendo laisse The Legend of Zelda: Breath of The Wild vivre sa vie depuis pas mal de temps déjà, préférant se focalisant sur sa suite que l'on attend pour l'année prochaine, ce n'est pas le cas des joueurs et de la communauté des moddeurs très active qui continuent encore aujourd'hui d'apporter des améliorations, des modes et des nouveautés au jeu. On vous en déjà souvent parlé (voir liens ci-dessous) mais aujourd'hui c'est un peu différent puisque nous vous invitons à découvrir, un dôle de mod qui transforme le jeu en une sorte de cauchemar psychédélique. De l'aveu même de son créateur, Postposterous, il s'agit en réalité d'un mod accidentel dont le résultat hallucinogène fait suite à différentes erreurs. Couleurs étranges, un vent constant, des fumées qui fusent de partout, un ciel crépusculaire avec des nuages qui défilent vitesse rapide, des arbres dont les feuilles s'étendent et dansent jusqu'au sol... On dirait une version alternative d'Hyrule... Pour voir à quoi cela ressemble, nous vous invitons à découvrir ce drôle de monde (avec les explications de Postposterous) ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

