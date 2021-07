New Nintendo GameCube, Nintendo Prime, Ultra NES, Nintendo Lethal Weapon... Découvrez plus de 130 noms de console auxquels Nintendo a pensé avant de choisir la Wii

Le Nintendo Gigaleak continue son grand déballage sur le net. Pour rappel, depuis plusieurs mois, des documents confidentiels liés à Nintendo sont publiés sur le net : titres de jeux annulés, code source d'anciennes consoles, démos et modes oubliées.. On ne sait pas exactement d'où tous ces documents proviennent (ni même s'ils proviennent tous de la même fuite.) Certains pensent que cela provient d'un piratage des serveurs de Nintendo d'il y a plusieurs années, d'autres que ces documents seraient liés à une une société proche de Nintendo qui aurait fait faillite... Quoiqu'il en soit, si pour Nintendo, c'est évidemment problématique, pour les fans, ces documents sont très souvent, une vraie mine d'information. Ainsi aujourd'hui on découvre plus de 130 propositions qui, à priori, ont été faites au milieu des années 2000 pour trouver un nom à la console connue pendant des mois sous le nom de code de Révolution et qui finalement deviendra la Wii. Un brainstorming délirant et décomplexé dont nous vous proposons quelques morceaux choisis.

On découvre ainsi que Nintendo a pensé réutiliser le terme Famicom / NES de ses premières consoles avec notamment Famicom Infiny, Famicom Smile, Famicom Happy, Air Famicom, My Famicom, Re-Famicom ou encore Ultra NES et Nintendo Famicom Advance . Le nom Nintendo a d'ailleurs lui aussi été mis à toutes les sauces : Easy Nintendo, JET Nintendo, Nintendo Air et même, Nintendo Hair, Neo Nintendo, Nintendo Crossing, Nintendo Excalibur, Nintendo Galaxy, Nintendo Navi, Nintendo Prime, Nintendo Earth, Nintendo Horizon, Nintendo Chronicles, Nintendo Pochette, Nintendo Full Tower, Nintendo Fuzion, Nintendo Big Bang, Nintendo All-Stars, Nintendo Alternative, Nintendo Memorial Colony, Nintendo Metamolphose, Nintendo Mother Ship, Nintendo Reborn, Nintendo Rebirth ou encore Nintendo Entertainement World (NEW).

Si parmi ces noms, il y en a pas mal de bizaroïdes, on retiendra quand même la Nintendo GOGO Machine ou encore le stupéfiant Nintendo Lethal Weapon ! Plus amusant encore, la Wii aurait pu s'appeler : la New Nintendo GameCube (ce qui dans le fond n'était pas faux.) Bref, retrouvez cette liste incroyable publiée sur le forum ResetEra (sachant qu'elle est incomplète) et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

