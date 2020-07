Leak Nintendo : découverte du mode multi et de Luigi dans Super Mario 64 et des premiers visuels de Zelda Ocarina of Time

On vous le relayait hier, une nouvelle salve de documents confidentiels concernant Nintendo a déferlé sur le net. Parmi ces documents, des données et des codes sources mais aussi des illustrations et des infos concernant le développement de jeux phares de la firme. L'occasion d'avoir par exemple une nouvelle confirmation que Luigi a bien été prévu à un moment donné dans Super Mario 64. Shigeru Miyamoto avait déjà évoqué un mode multijoueur en écran partagé dans l'inoubliable jeu de la N64 qui avait finalement été abandonné... Nous en avons donc une nouvelle preuve aujourd’hui grâce à différents documents que vous pouvez retrouver ci-dessous. Evidemment, il n'en fallait pas plus pour que des fans s'emparent de cette découverte et intègre finalement Luigi au jeu original près de 24 ans après sa sortie initiale ! Alors Luigi sera-t-il présent dans le remaster du jeu que les rumeurs annoncent depuis plusieurs mois , patience ?

Outre diverses illustrations (là encore, à voir sur cette page), la fuite nous permet aussi de découvrir les premiers visuels de salles de donjon pour Zelda Ocarina of Time, autre mastodonte de la N64. Des visuels qui n'étaient, à priori, pas destinés à être dévoilés mais qui sont désormais archivés et font partie de la grande histoire des jeux vidéo. Si d'autres informations de ce type nous parviennent, nous les partagerons avec vous.