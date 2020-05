Fuites Nintendo : le code source de la Wii n'aurait finalement pas été divulgué

Comme vous le savez peut-être, Nintendo est victime depuis plusieurs semaines d'une fuite massive de données et de documents qui sont publiées régulièrement sur le net (voir tous les détails ici.) Parmi ces données, le code source de la Wii aurait été divulgué, laissant ainsi la porte ouverte à la rétro-ingénierie... Cependant d'après PC Gamer qui a consulté un spécialiste du piratage de la Wii, Hector Martin, ex membre de la "Team Twiizers", les données publiées seraient pour la plupart déjà connues et ne fourniraient aucun code source réel pour reproduire la console de jeu.

Pour cet (ex) pirate Wii, les fuites de 4 Chan contiendraient simplement de "la documentation, du code source pour certaines parties du logiciel système (mais juste une petite partie), des diagrammes d'architecture et des documents d'ingénierie" mais rien de très important. Il n'aurait d'ailleurs trouvé aucune trace de fichiers Verilog.

A l'arrivée, Hector Martin pense que la fuite permettra d'apprendre deux-trois petites choses et peut-être même de corriger des bugs de l'émulateur mais rien de majeur. A noter qu'à ce stade, Nintendo ne s'est encore pas exprimé au sujet de cette fuite.