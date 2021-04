Nintendo porte plainte contre le hacker Gary Bowser de la Team Xecuter.

Souvenez-vous, en octobre dernier , deux membres de la fameuse Team Xecuter ont été arrêtés et officiellement inculpés de 11 chefs d'inculpation par la justice américaine pour avoir développé et vendu des dispositifs de piratage de jeux vidéo. Aujourd'hui, l'affaire se poursuit puisque Nintendo of America vient de déposer une nouvelle plainte pour trafic et violation du droit d'auteur contre l'un des deux hommes, Gary Bowser présenté comme le leader de la Team Xecuter. Cela fait des années que Nintendo essaie de mettre un terme aux agissements de la Team Xecuter qui vend des hacks mais aussi des systèmes qui permettent de jouer à des jeux piratés sur Nintendo Switch simplement en installant un OS alternatif. En guise de dommages et intérêts, Nintendo réclame 2 500 $ pour chaque appareil trafiqué et 150 000 $ pour chaque violation du droit d'auteur.

Les choses se compliquent donc encore un peu plus pour Gary Bowser dont le nom fait évidement écho au célèbre méchant des jeux Super Mario mais aussi à celui du président de Nintendo of America, Doug Bowser. Bowser vs Bowser, ça ne s'invente pas.

Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous la plainte documentée déposée par Nintendo et publiée par Polygon

Nintendo vs Bowser/Polygon by Polygondotcom

Source : Polygon