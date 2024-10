Teraleak - Le plus gros Leak de l'histoire de Game Freak et de Pokémon secoue internet

Si cette information est du pain béni pour certains, c'est une très mauvaise nouvelle que ce soit en tant que développeur ou en tant que constructeur. En août 2024, un piratage a été effectué du côté de chez Game Freak, avec à la clé un des plus importants leak de ces dernières années dans l'industrie du jeu vidéo (deuxième coup dur après Rockstar Games et GTA VI). Si Game Freak parlait ce week-end d'un leak ayant fait fuiter les données personnelles de membres de l'équipe, l'ampleur est beaucoup plus catastrophiques avec ce qui est désormais appelé le Teraleak Pokémon. Un nombre important d'éléments ont fuité en quelques heures sur la Toile, avec comme quelques exemples :

Des informations sur Légendes Pokémon Z-A

Le nom de code de la Nintendo Switch 2

Des informations sur sa possible date de sortie

La roadmap de The Pokémon Company sur les prochains films et séries Pokémon

Un nouveau jeu orienté MMO

Les codes sources de Pokémon Heart Gold / Soul Silver mais aussi de Pokémon Noir et Blanc

mais aussi de Informations sur la 10ème génération de jeux Pokémon

Des concept art exclusifs

Données personnelles de divers membres de Game Freak

Par respect pour Game Freak, The Pokémon Company et Nintendo, nous ne diffuserons aucun éléments concernant ce leak et ne commenterons pas les trouvailles des dataminer et autres responsables de ce leak, qui s'en donneront à cœur joie ces prochains jours / semaines / mois. Mais une chose est sûre, la scène Pokémon risque d'être fortement chamboulée dans les prochains jours comme l'en atteste le bazar actuel sur les différents réseaux sociaux où les les lecteurs sont dans l’incapacité de distinguer les leaks entre les nombreux fake et fanmade.

Source : Gamefreak