My Hero Ultra Rumble : nouveau trailer du Battle Royale gratuit se déroulant dans l'univers de My Hero Academia

Les "free-to-play", c'est un peu comme les feuilles mortes de la chanson, ils se ramassent à la pelle sur Nintendo Switch comme ailleurs. Alors que Fall Guys et Roller Champions viennent tout juste de sortir sur la console de Nintendo et que Star Wars Hunter se fait toujours attendre (sans parler de Genshin Impact, toujours aux abonnés absents sur Switch), Bandai Namco nous rappelle qu'un autre "free-to-play" est en approche : My Hero Ultra Rumble. Il s'agit d'un Battle Royale se déroulant dans l'univers de l'anime My Hero Academia. En attendant de nouveaux détails, retrouvez la présentation du jeu et son dernier trailer ci-dessous.

Pour rappel, My Hero Ultra Rumble est attendu prochainement sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch