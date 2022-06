Roller Champions : le jeu gratuit d'Ubisoft disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes fauché et que vous voulez vous amuser, il n'y a pas que Fall Guys : Ultimate Knockout que vous pouvez désormais télécharger gratuitement dès aujourd'hui sur l'eShop (voir ici.) En effet, un autre "free-to-play" débarque aujourd'hui sur la Switch. Il s'agit du jeu d'Ubisoft, Roller Champions qui est une sorte de Rocket League à roulettes. Lancé le mois dernier sur Xbox et Playstation , Roller Champions est donc désormais disponible sur Switch en téléchargement gratuit. Prévoyez près de 4 Go d'espace dans la mémoire ou sur la carte Micro-SD de votre console. Evidemment si le jeu est "gratuit", des packs payants sont disponibles à l'achat de 4,99€ à 99,99€ . Retrouvez une présentation du jeu ci-dessous.

Roller Champions est un jeu de sports d'équipe free-to-play en JcJ qui propose aux joueurs de développer la carrière de leur skateur pour le transformer en héros !

Bienvenue en 2032. Des arènes ont été construites un peu partout dans le monde et les fans affluent pour admirer ces héros des temps modernes, les Roller Champions. Ils peuvent patiner à 150 km/h, taclent leurs adversaires, grimpent sur les parois et dunkent la balle dans le but sous les encouragements frénétiques de leurs fans.

En tant que Roller Champion, vous allez participer à des matchs opposant deux équipes de trois joueurs. Les règles sont simples : prenez la balle, effectuez un tour d'arène en conservant la possession, évitez les joueurs adverses et lancez la balle dans le but ouvert. Vous pouvez essayer de marquer davantage de points en effectuant d'autres tours avec la balle avant de marquer. À l'issue de chaque match, vous gagnez des fans pour essayer d'accéder à des arènes encore plus grandes. Vous pouvez également personnaliser votre personnage et lui faire vivre un destin unique.