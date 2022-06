Téléchargez Fall Guys dès maintenant sur Nintendo Switch pour y jouer gratuitement à partir de demain

Attendu depuis plus d'un an sur Nintendo Switch, Fall Guys : Ultimate Knockout débarque enfin sur la console de Nintendo mais aussi sur Xbox. Pour l'occasion, le jeu devient gratuit pour tous et sur toutes les plateformes, et ajoute pas mal de nouveautés (voir détails ICI.) La révolution débutera demain, 21 juin mais si vous êtes impatient.e d'y jouer, sachez que vous pouvez dès à présent télécharger le jeu sur l'eShop afin de l'installer sur votre Switch. Prévoyez près de 1,8 Go d'espace dans la mémoire ou sur la carte Micro-SD de votre console.

Evidemment, on vous en reparle demain