Fall Guys : des tas de bugs, de freeze et des problèmes de connexion depuis le lancement de la version free-to-play - L'équipe du jeu promet des correctifs

Fall Guys : Ultimate Knockout est enfin disponible sur Nintendo Switch après des mois d'attente. Seulement, la fête n'est pas vraiment au rendez-vous car le jeu a énormément de problèmes de connexion sur Nintendo Switch mais aussi sur les autres plateformes... Certains joueurs n'arrivent d'ailleurs tout simplement pas à se connecter ! Il y a aussi des bugs divers, des problèmes d'affichage, de notification, de temps de chargement interminables ou encore des soucis avec le crossplateform.. Malgré tout, quand ça marche, le fun est là et les joueurs sont compréhensifs et patients- en tout cas pour le moment... Dans un message publié sur les réseaux officiels du jeu, l'équipe s'excuse pour les désagréments et promet des correctifs. En attendant, n'hésitez pas à faire part de vos expériences en commentaires.

Notez que , Roller Champions , l'autre nouveau jeu "gratuit" de la Switch, rencontre lui aussi, d'après notre expérience, des problèmes de connexion