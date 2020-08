Fall Guys va-t-il bientôt sortir sur Xbox One et Nintendo Switch ? Le développeur du jeu répond

Fall Guys est une des sensations du moment sur PC et PS4. Il s'agit d'un jeu multijoueur en ligne dans lequel une cinquante de joueurs aux commandes de drôles de petits personnages doivent réussir des parcours délirants semés d'embûches et de pièges en tous genres. Dans un stream avec Gary Whitta (repéré par le site Pure Xbox) Joe Walsh, le concepteur principal du jeu s'est exprimé sur l'éventualité de porter le jeu sur d'autres plateformes. Et à priori, pour le moment, un portage sur de nouvelles plateformes n'est pas à l'ordre du jour. Certes, cela générerait plus de profit mais le jeune studio britannique Mediatonic préfère construire une relation de confiance avec la communauté actuelle du jeu et ne pas brûler les étapes.

Actuellement,, notre véritable objectif est de rendre le jeu sur PlayStation et PC aussi bon que possible. Nous devons vraiment renforcer la confiance avec la communauté maintenant et l'assurer que nous soutenons le jeu et faisons tout pour le rendre meilleur. C'est donc notre travail actuellement de dire" hé la communauté - nous savons ce que vous voulez et nous sommes à votre écoute à travailler aussi dur que possible pour essayer de résoudre les problèmes", et pour le de dire plus simplement, être focalisé sur l'ajout du jeu sur de nouvelles plates-formes, ne serait pas la bonne chose à faire à ce stade du développement. Cela nous rapporterait plus d'argent, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire pour le moment. L'accent est vraiment mis sur l'établissement de cette relation avec la communauté.

Alors, Fall Guys finira-t-il par sortir sur d'autres supports ? Peut-être mais pas pour le moment. Si vous voulez découvrir Fall Guys, il faudra donc vous tourner vers Steam ou PS4.

Source : Purexbox