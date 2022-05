Fall Guys : Ultimate Knockout nous donne rendez-vous pour une grande annonce, s'agit-il enfin de la sortie du portage sur Nintendo Switch ?

L'équipe de Mediatonic derrière le phénomène Fall Guys : Ultimate Knockout nous donne rendez-vous ce lundi 16 mai aux alentours de 19 heures pour La Grosse Annonce. Si jusque-là rien ne laisse à penser qu'il s'agit d'une date de sortie pour le portage du titre sur Nintendo Switch, il est à noter que le compte Twitter de Nintendo of America a lui-même repartagé l'information laissant peu de doutes quant à la nature de cette "Grosse Annonce". Attention, il peut aussi tout à fait s'agir d'autre chose, par exemple une collaboration avec le jeu Fortnite (qui lui est déjà disponible sur Nintendo Switch) ou encore d'une grosse surprise. Qui vivra verra comme on dit.

Dans tous les cas, cette révélation sera à suivre en direct sur Youtube via le lien ci-dessous. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous ?

???? THE BIG ANNOUNCEMENT ™ ????



????️ 16th of May

⏰ 18:00 BST



???? W H E R E ?

YouTube: https://t.co/bGKEHjiQPh

Twitch: https://t.co/ET3QrsrlrH



Also on Twitter, TikTok... everywhere



❤️ this tweet to be automatically notified when the announcement is live! ???? pic.twitter.com/JbZOzY4TQJ