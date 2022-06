Fall Guys : Ultimate Knockout débarque enfin sur Nintendo Switch et fête son passage en Free to Play

Fall Guys : Ultimate Knockout devient officiellement un Free To Play et est donc désormais gratuit (et d'ores et déjà téléchargeable ) sur Nintendo Switch. De longs mois et quelques reports plus tard, Fall Guys vous donne enfin rendez-vous sur l'eShop dans une version Free To Play. C'est l'occasion pour le titre de fêter la nouvelle avec une toute nouvelle bande-annonce et de rappeler les nouveautés de cette nouvelle version du jeu :

Une sortie simultanée sur Xbox

Du Cross-play et de la cross-progression (entre toutes les versions)

Du contenu bonus pour les joueurs ayant acheté le jeu sur d'autres plateformes et pour les joueurs qui se pré-enregistreront en cliquant sur ce lien

De nouveaux niveaux

De nouveaux costumes